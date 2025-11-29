Willkommen in der Gemeinschaft

Am 6. November war es soweit. Dann hieß es auch dieses Jahr wieder: „Ich stehe hier stellvertretend für alle Hochbau-, Betonbau- und Tiefbau-Lehrlinge des Zeitraumes Oktober 2024 bis September 2025. Als Vertreter unserer Kollegen und Kolleginnen bitte ich um die Aufdingung“, so Lehrling Nikola Kostic. Mit diesem Ausspruch wird die jährliche Aufdingfeier, eine über 750-jährige Tradition, begangen. An diesem feierlichen Abend werden die neuen Lehrlinge des Wiener Baugewerbes offiziell in die Gemeinschaft der Bauberufe für das Bauhauptgewerbe aufgenommen. 62 Lehrlinge waren es heuer. Um dies für die Ewigkeit festzuhalten und zu würdigen werden ihre Namen auf eine Rolle geschrieben, die dann hinter einer Jahrgangstafel eingemauert wird – ebenfalls Teil der traditionsreichen Aufdingung.

Im Team arbeiten Die Aufdingfeier symbolisiert den Beginn der handwerklichen Ausbildung. In diesem Jahr wurden Lehrlinge aus den Bereichen Hochbau, Betonbau, Tiefbau, Bautechnische Assistenz und Bautechnisches Zeichnen aufgedungen. „Es ist der Moment, wo man realisiert, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt“, sagt Alaa Alhaj Alo. Der 20-Jährige hat eine Lehre im Hochbau begonnen. Er hat sich für die Lehre am Bau entschieden, weil ihm praktisches Arbeiten liegt und er körperlich gerne aktiv ist: „Außerdem fasziniert mich, dass man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat.“

Teil von etwas Großem werden Interessiert Teil der Baufamilie zu werden, die architektonische Meisterwerke für die Ewigkeit schafft? Die ihre Lehrlinge besser bezahlt als andere? Die mit digitalen Tools und jahrhunderter langer Tradition punktet? Dann informiere dich hier über verschiedene Ausbildungen in der Baubranche.

Buntes Programm „Die Lehrlinge bekamen alle ein Shirt mit ihrem Namen und ihrem Lehrberuf darauf, das fand ich sehr nett“, sagt Noah Firnkranz, der eine Lehre zum bautechnischen Assistenten macht. Begleitet wurde die Zeremonie von Herrn Baumeister Christian Petsch, der im historischen Kostüm aus der Zeit der Erbauung des Stephansdoms auftrat. Ein besonderer Programmpunkt war die nachgeholte Siegerehrung des Hochbau-Wettbewerbs Wien 2025, die im Sommer aufgrund der Staatstrauer verschoben wurde. Nun konnten die Sieger*innen ihre verdiente Auszeichnung entgegennehmen. Durch den Abend führte Moderatorin Bianca Ambros. Für Unterhaltung sorgte Kabarettist Thomas Mraz mit einem Auszug aus seinem aktuellen Programm „Mraz First“. Die Landesinnung Bau Wien bedankt sich auf diesem Weg bei allen Teilnehmenden und Mitgliedsbetrieben für die gelungene Feier und das Engagement in der Lehrlingsausbildung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BERNHARD WOLF Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BERNHARD WOLF Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BERNHARD WOLF

Baufamilie Neben der traditionellen Bedeutung geht es beim Aufdingen aber auch um pädagogische und gesellschaftliche Wertevermittlung, weiß Lehrlingsexpertin Nicole Mürner von der BAUAkademie Wien: „Die Feier zeigt, dass der Einstieg in die Berufswelt etwas Besonderes ist. Die Lehrlinge sollen durch Wertschätzung und Anerkennung spüren, dass ihre Entscheidung für das Handwerk bzw. den Bauberuf wichtig ist.“ So wird von Anfang an durch die gemeinsame Feier mit Ausbildner*innen, Kolleg*innen und Vertreter*innen der Branche vermittelt, dass sie Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Eine Baufamilie, die zusammenhält. Mürner: „Die Feier soll verdeutlichen, dass die Lehrlinge nun Verantwortung übernehmen. Verantwortung und Stolz auf den Beruf, für ihre Arbeit, ihre Sicherheit und für die Qualität, die das Handwerk auszeichnet. Gleichzeitig wird Stolz von unserer Seite auf das eigene Können und den Beruf gefördert.“ Für Maria Szabo, die eine Doppellehre mit Matura als Hochbauerin und Betonbauerin macht, war die Aufdingfeier ein sehr berührender Moment: „Es war das erste Mal, dass ich wirklich gespürt habe, wie groß dieser Schritt in mein Berufsleben ist. Zu sehen, wie viel Wertschätzung der Nachwuchs am Bau bekommt, hat mir Mut gemacht und mir gezeigt, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe.“