„Gerade in Zeiten des Wandels kann die Astrologie helfen, größere Zusammenhänge zu erkennen und neue Perspektiven zu gewinnen. Sie bietet nicht nur historische Einblicke in wiederkehrende Muster, sondern auch praktische Ansätze für die Gegenwart und Zukunft. Als Dienstleisterinnen und Dienstleister mit G´spür zeichnen sich die Mitglieder unserer Berufsgruppe der Astrologen vor allem durch ihre Nähe zu ihrer Kundschaft aus“, erklärt Charly Lechner, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Wien . Unter dem Titel „Saturn trifft Neptun: Wenn nichts mehr bleibt, wie es war“ lädt die Berufsgruppe Astrologie vor diesem Hintergrund anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums gemeinsam mit der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister NÖ zum Tag der Astrologie 2025 ins Haus der Wiener Wirtschaft ein.

Spannende Vorträge auch online erlebbar

Ein besonderes Highlight des Programms sind zwei Impulsvorträge, die sich mit der Saturn-Neptun-Konjunktion befassen. Mag. Martina Groer wird in ihrem Vortrag „Game-Changer der Vergangenheit“ auf historische Wendepunkte eingehen, die von dieser astrologischen Konstellation begleitet wurden. Sie zeigt, wie diese Zyklen tiefgreifende Entwicklungen in Politik und Wissenschaft mitgestaltet haben und welche Parallelen sich zur heutigen Zeit ziehen lassen. Anschließend wird Peter Fraiss, MSc, in seinem Vortrag „Game-Changer im Hier und Jetzt“ Strategien zur persönlichen Orientierung in einer sich wandelnden Welt vorstellen und dabei sowohl auf vergangene Erkenntnisse als auch auf visionäre Zukunftsforschung Bezug nehmen. Nach diesen inspirierenden Vorträgen bietet der Abend im Haus der Wiener Wirtschaft Gelegenheit zum Austausch und Networking in entspannter Atmosphäre.

Die Veranstalter freuen sich darauf, zahlreiche Gäste willkommen zu heißen und gemeinsam auf zwei Jahrzehnte Astrologie zurückzublicken. Weitere Informationen sowie Details zur Anmeldung sind über die offiziellen Kanäle erhältlich. Die Veranstaltung wird als Hybrid-Event sowohl vor Ort als auch online stattfinden und verspricht einen Abend voller spannender Einblicke in die Welt der Astrologie. Hier können Sie sich für den gratis Online-Stream anmelden und die Vorträge live miterleben.