Recycling: Wer hat noch den Durchblick?

Immer komplexer

Die neu geschaffenen Beiträge für die Deponierung von Abfällen waren als Finanzierung für die die Sanierung von Altlasten gedacht, die Verwertung von Abfällen (Recycling) sollte von den Altlastengebühren befreit sein. „In der Erstfassung des ALSAG waren nur das Deponieren von Abfällen, deren Zwischenlagerung (länger als ein Jahr) oder der Export von Abfällen von ALSAG-Beiträgen betroffen. Im Laufe der Jahre, mit der Entwicklung des Baustoff-Recyclings und als Folge der Verwaltungspraxis sind in das ALSAG eine Vielzahl an Regeln eingeflossen, damit auch nur umweltkonforme Verwertungen von Baurestmassen ALSAG-frei bleiben (z. B. Einhaltung des Bundesabfallwirtschaftsplanes oder der Recyclingbaustoff-Verordnung)“, erklärt Robert Rosenberger, Referent in der Geschäftsstelle Bau der WKÖ für Technik und Umwelt. Dadurch wurde das ALSAG immer komplexer. „Die grundsätzliche Idee dahinter ist sehr begrüßungswert. Man muss auch sagen, dass der ALSAG-Beitrag Recycling am Bau erst möglich gemacht hat“, sagt Thomas Kasper, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Ökologie und Abfallwirtschaft.