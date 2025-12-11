Mit Herz und G´ spür durch die Weihnachtszeit

„Unsere persönlichen Dienstleisterinnen und Dienstleister sind mit viel G´spür da, um genau diese Momente zu ermöglichen – sie schenken Entlastung, Inspiration und Freude“, betont Charly Lechner, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Wien. Die Kampagne „Dienstleister:innen mit G´spür“ zeigt auch heuer wieder die große Bandbreite der Branchen, die in der Fachgruppe organisiert sind. Die Botschaft: Persönliche DienstleisterInnen sind ein verlässlicher Begleiter durch die Adventzeit und darüber hinaus.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Feiertage stehen vor der Tür. Für viele Menschen bedeutet das: Geschenke besorgen, Vorbereitungen treffen, Termine koordinieren – und dabei oft den Blick für das Wesentliche verlieren. Gerade in dieser intensiven Zeit ist es wichtig, innezuhalten, Kraft zu schöpfen und die Balance zwischen Alltag und Besinnlichkeit zu finden.

Vielfältige, professionelle Unterstützung

Ob es darum geht, das eigene Zuhause in eine harmonische Wohlfühloase zu verwandeln, den perfekten Look für Weihnachtsfeiern, Silvester-Galas oder die Ballsaison zu finden, Haustiere während der Feiertage liebevoll betreut zu wissen oder innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu bewahren – die Expertinnen und Experten der persönlichen Dienstleister stehen mit ihrer Erfahrung und ihrem Gespür bereit. Auch wer im neuen Jahr große persönliche Veränderungen plant, findet Unterstützung: Astrologinnen und Astrologen helfen mit maßgeschneiderten Horoskopen dabei, den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen und Orientierung zu gewinnen.

Wohlfühlräume für Mensch und Tier

Besinnlichkeit für ein harmonisches Weihnachtsfest zu schaffen, beginnt oft schon in den eigenen vier Wänden. Ein weihnachtlich und energetisch positiv gestalteter Wohnraum lädt zum Wohlfühlen ein und bildet einen wichtigen Rückzugsort in der kalten Jahreszeit. Raumenergetik unterstützt dabei, eine Atmosphäre zu schaffen, die Geborgenheit vermittelt und Platz für Reflexion lässt.

Gleichzeitig sorgen Farb-, Typ- Stil- & ImageberaterInnen dafür, dass man sich auch äußerlich wohlfühlt und mit einem sicheren Auftritt in die Festtage startet. Von der klassischen Familienfeier bis zur eleganten Gala – die Profis überlassen nichts dem Zufall. Für alle, die in der Adventzeit oder rund um den Jahreswechsel verreisen, ist die Tierbetreuung eine wertvolle Unterstützung.

Mit viel Fürsorge und Erfahrung kümmern sich die DienstleisterInnen um Hunde, Katzen und andere Haustiere, sodass die Besitzer:innen ihre Reise entspannt genießen können. Auch die Human- und Tierenergetik trägt dazu bei, dass die innere Balance nicht verloren geht. Gerade in einer Zeit, die oft von Hektik geprägt ist, helfen die ExpertInnen dabei, körperliche und energetische Harmonie wiederzufinden.

Reflexion und Neuausrichtung

Die Adventzeit ist für viele Menschen auch eine Gelegenheit, das Jahr Revue passieren zu lassen. Persönliche DienstleisterInnen begleiten diesen Prozess mit maßgeschneiderten Angeboten – sei es durch energetische Unterstützung oder kreative Impulse. Sie helfen dabei, Vergangenes zu reflektieren und mit neuer Energie ins kommende Jahr zu starten. Als schöne Geschenkidee zu Weihnachten bieten sich Gutscheine an, mit denen man seinen Liebsten eine Freude machen kann.

Alle Mitglieder der Fachgruppe sind im Firmen A bis Z der Wirtschaftskammer Wien gelistet. Damit finden Interessierte rasch und unkompliziert die richtige Expertin oder den richtigen Experten. So wird die Adventzeit zu einer Gelegenheit für Besinnlichkeit, Freude und neue Energie – mit den persönlichen DienstleisterInnen, die mit Herz und G´spür für die Menschen da sind.