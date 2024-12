Mit G´spür durch die Adventzeit

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, die weihnachtlichen Feiertage stehen bevor. Es ist eine oftmals hektische Zeit – die passenden Geschenke für die Liebsten müssen besorgt werden, auch die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest halten die meisten auf Trab. Besinnlichkeit, Reflexion und Achtsamkeit bleiben dabei häufig auf der Strecke. Dabei ist es vor allem in hektischen Zeiten umso wichtiger, Stress abzubauen und körperliche sowie energetische Ausgewogenheit in den Vordergrund zu stellen.

Neben animierten Versionen der Kampagnensujets, die via ÖBB-Railscreen gezeigt werden und großformatigen Plakaten via ÖBB-Citylight, wurde die herzliche Botschaft auch über das Wiener Infoscreen-Netz und Social Media in die Welt hinausgetragen. Herzstück der Kommunikationsmaßnahmen war die Werbung auf einer „ULF“(Ultra Low Floor)-Straßenbahn der Wiener Linien.

Daher wurde im Herbst 2023 die Initiative „Dienstleister:innen mit G´spür“ gestartet, in der die Vielfalt der Branchen kommuniziert wird, die in der Wiener Fachgruppe organisiert sind. Im Zuge dieser Initiative wurden die Menschen Wiens auch im Herbst dieses Jahres wieder über das vielfältige Angebot informiert.

Hin zur Feiertagsausgewogenheit

Besinnlichkeit für ein harmonisches Weihnachtsfest zu schaffen, fängt schon in den eigenen vier Wänden an. Ein weihnachtlich und energetisch positiv gestalteter Wohnraum lädt zum Wohlfühlen ein und bildet einen wichtigen Rückzugsort in der kalten Jahreszeit – hier setzt die Raumenergetik an. Den passenden Look für alle anstehenden Festivitäten – vom traditionellen Weihnachtsfest bis hin zur eleganten Silvester-Gala – findet man wiederum mit Hilfe der Farb-, Typ-, Stil- und Imageberaterinnen und -berater. Auch in der Ballsaison überlassen die Profis mit ihrer fachlichen Expertise nichts dem Zufall, um den perfekten Auftritt zu ermöglichen.

Für alle, die im winterlichen Urlaub in die Ferne reisen, bietet sich die Möglichkeit, ihr Haustier während ihrer Abwesenheit mit gutem Gewissen in die fürsorglichen Hände der Wiener Tierbetreuerinnen und -betreuer zu geben. Damit die innere Balance auch in der oft stressigen Weihnachtszeit nicht verloren geht, unterstützen die Expertinnen und Experten der Human- und Tierenergetik ihre zwei- und vierbeinigen Klientinnen und Klienten dabei, körperliche sowie energetische Harmonie zu finden.

Stehen im kommenden Jahr große persönliche Veränderungen an, helfen die Astrologinnen und Astrologen unter anderem mit maßgeschneiderten Horoskopen dabei, den perfekten Zeitpunkt dafür zu bestimmen.