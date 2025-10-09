Früh vorsorgen, besser leben

In einer Zeit, in der psychische Belastungen, Bedarf an Betreuung, sowie Pflegebedürftigkeit und soziale Isolation zunehmen, braucht es Angebote, die Menschen dort abzuholen, wo sie leben. Die Initiative „Gut leben im Grätzl“ – sie wurde von der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung ins Leben gerufen – zeigt, wie lokale Gesundheitsvorsorge funktionieren kann: niederschwellig, wohnortnah und ganzheitlich. Die Stärke der Grätzl-Teams liegt in der Vielfalt der Beratungen und der gemeinsamen Haltung: Der Mensch und seine Gesundheitsvorsorge, von der Jugend an bis ins hohe Alter, stehen im Mittelpunkt. Lebens- und SozialberaterInnen und PersonenbetreuerInnen arbeiten dabei zusammen.

ExpertInnen direkt im Bezirk In mehreren Wiener Bezirken organisiert „Gut leben“ regelmäßig Veranstaltungen, Vorträge und die Grätzl-Teams nehmen an Messen teil, die sich praxisnah mit Themen rund um mentale Gesundheit, Ernährung, Sport und Betreuung befassen. BesucherInnen erhalten fundierte Einblicke durch Kurzvorträge und interaktive Formate. Organisationen aus dem Bereich der Personenbetreuung sowie von ihnen vermittelte BetreuerInnen informieren vor Ort über alle bürokratischen und finanziellen Aspekte, die bei der Beauftragung einer Betreuungsperson zu beachten sind. Alle Termine, Veranstaltungsorte und weiterführende Informationen sind auf der Kontaktseite von „Gut leben“ unter www.gutleben.wien zu finden.

Psychische Gesundheit im Fokus Am 10. Oktober ist der Welttag der psychischen Gesundheit. Damit soll einmal im Jahr ganz besonders deutlich gemacht werden, wie wichtig seelisches Wohlbefinden für ein erfülltes Leben ist. Die geprüften Lebens- und SozialberaterInnen helfen, psychische aber auch körperliche Widerstandskräfte – die sogenannte Resilienz – zu stärken. Das hilft maßgeblich Krisen zu bewältigen und aus ihnen heraus neue, positive Lebens-Perspektiven zu entwickeln. „Mentale Gesundheit ist kein Randthema – sie ist die Grundlage für ein erfülltes Leben. Körperliche und mentale Gesundheit gehen Hand in Hand“, betont Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe, und sagt weiter: „Unsere ExpertInnen begleiten Menschen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität – unter dem Motto: Das Leben ist schön. Und wenn es nach einem Schicksalsschlag nicht mehr so ist, sind wir da als hilfreiche Stütze am Weg zurück.“

Würdevolle Begleitung bis zuletzt Der Welttag der Palliativpflege am 12. Oktober erinnert daran, wie wichtig menschliche Nähe und professionelle Betreuung in der letzten Phase des Lebens sind. PersonenbetreuerInnen sind oft jene, die mit Geduld und Empathie für ein würdevolles Leben bis zuletzt sorgen. Sie sind nicht nur helfende Hände, sondern auch emotionale Stützen – für Betroffene und Angehörige gleichermaßen. „Betreuung für ältere Menschen beginnt nicht erst am Lebensende, sondern mit dem Erfüllen der Wünsche von SeniorInnen nach menschlichen Begegnungen im Alltag. Würdevolle Begleitung braucht Zeit, Empathie und Vertrauen – genau das leisten PersonenbetreuerInnen täglich, und als 24-Stunden-BetreuerInnen, bei den Menschen zu Hause in deren eigenen vier Wänden“, erklärt Janisch. Gut leben im Grätzl versteht sich als Ergänzung zum klassischen Gesundheitssystem, bei dem es ja vor allem um Behandlung von Krankheiten geht. Bewegung, Ernährung und mentale Fürsorge sind zentrale Elemente, die dabei unterstützen, das eigene Wohlbefinden zu fördern und die Widerstandskräfte zu stärken. Die Salutogenese – die Wissenschaft von der Entstehung von Gesundheit – bildet dazu die theoretische Grundlage. Ziel ist es, Menschen zu befähigen, ihre Lebensqualität aktiv zu gestalten. „Wir setzen auf Gesundheitsvorsorge statt Behandlung – wer früh vorsorgt, lebt länger selbstbestimmt – das ist unser Ziel“, erklärt Janisch wie angewandte Lebens- und Sozialberatung jedem einzelnen am Weg zur Gesundheit helfen kann.

