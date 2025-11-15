Die Wiener Trafik braucht Produkte der neuesten Generation

Trafiken sind kleine, familiengeführte Unternehmen, Wirkungsstätten und Lebensmittelpunkte von behinderten Menschen. Die Trafik ist Teil der österreichischen Identität und gleichzeitig ein Inklusionsmotor, den es zu erhalten gilt. „Wir Trafikantinnen und Trafikanten sind immer bemüht die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Es gibt jede Menge Regulierungen, die wir zu beachten haben, Jugendschutz ist uns besonders wichtig. Glücksspiel, Tabak und Nikotin sind sensible Produkte, hier ist es wichtig den Jugendschutz zu forcieren und einzuhalten“, sagt KommR Andreas Schiefer, Obmann der Wiener Trafikantinnen und Trafikanten.

Nahversorger im Grätzl mit großer Auswahl

Die Trafiken und ihr Angebot sind historisch gewachsen und haben sich über die Zeit mit innovativen Artikeln etabliert. So findet man heute in Trafiken E-LoadingProdukte wie Handywertkarten, SIM-Karten, Spielebons und viele Gutscheine auch für das Internet. Ihre Wiener Trafik bietet nicht nur bekannte Artikel, sondern auch Alternativen wie Nikotinpouches, E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder rauchbaren legalen Hanf an.