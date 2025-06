Ausgezeichnet: Herausragende Bauleistungen

Wiener Güteziegel

Auch Kreativität, handwerkliches Können, Effizienz, Energie sparen, Design und Ästethik werden bei den sanierten Gebäuden von einer hochkarätig besetzten Fachjury begutachtet und bewertet. Die Jury kürte in diesem Jahr neun Projekte in den Kategorien „Pionierleistung“, „Wiener Meisterleistung“ und „Bravourleistung“. Jede Kategorie ehrt drei Preisträger mit dem symbolischen Wiener „Güteziegel“ in Gold, Silber und Bronze. „Der Wiener Stadterneuerungspreis ist Ausdruck der Qualität, mit der in unserer Stadt gebaut, saniert und weitergedacht wird. Mit dem Stadterneuerungspreis wollen wir diese Höchstleistungen ehren – und ein Zeichen für nachhaltige, stadtbildprägende Entwicklung setzen“, so Christoph Ruck, Innungsmeister der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Wien.