Wir leben Landwirtschaft: Pflanzenschutz am Beispiel Erdäpfelkäfer

Mit Schädlingen hatte man in der Landwirtschaft schon immer zu kämpfen. Um die Ernte zu sichern, wurden neben anderen Maßnahmen wirksame Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Da die Anzahl der zugelassenen Mittel jedoch abnimmt, haben heimische Bäuerinnen und Bauern immer weniger Möglichkeiten, ihre Pflanzen zu schützen. Dies hat zur Folge, dass der Erdäpfelkäfer wieder zu einer Plage auf dem Feld geworden ist.

Die Populationen dieses Schädlings sind in den letzten Jahren geradezu explodiert und machen sich nicht nur über die Erdäpfel auf den Anbauflächen der Landwirtschaft her, sondern dringen mittlerweile vermehrt auch in private Gärten ein, wo sie das dort angebaute Gemüse fressen.