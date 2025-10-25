Zusatzschutz für starke Zähne

Zahngesundheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Viele schrecken vor Behandlungen zurück, weil die Kosten oft nur teilweise von der ÖGK übernommen werden. Mit der neuen Zahnzusatzversicherung sorgenfreies.lächeln hat die Wiener Städtische ein Angebot geschaffen, das bereits in den ersten Monaten auf enorme Nachfrage gestoßen ist. Die Versicherung kann flexibel zur Sonderklasse abgeschlossen werden und deckt zentrale Leistungen wie Zahnersatz, Kieferorthopädie, Implantate und professionelle Mundhygiene ab. Besonders wichtig: Da die Pflichtversicherungen im Zahnbereich nur eingeschränkt leisten, kann man sich mit

sorgenfreies.lächeln vor hohen Eigenkosten im Leistungsfall schützen. Zwei Varianten stehen zur Auswahl – mit 60 oder 80 Prozent Kostenübernahme und unterschiedlichen jährlichen Höchstbeträgen. Wer größere Behandlungen plant, profitiert von der Möglichkeit, ungenutzte Ansprüche aus dem Vorjahr heranzuziehen. Ein Sofortschutz bei Unfällen bietet zusätzliche Sicherheit. Besonders beliebt ist der Partnerbonus von fünf Prozent, wenn mehrere Personen in einem Vertrag versichert sind. Die Monatsprämien richten sich nach dem Alter und belaufen sich für 30-Jährige auf rund 41 Euro in der Basis-Variante beziehungsweise 58 Euro in der Premium-Variante.