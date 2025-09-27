Wiener Städtische startet #frausorgtvor
Die neue Initiative stellt die finanzielle Eigenverantwortung von Frauen in den Mittelpunkt – mit Bewusstseinsarbeit und konkreten Angeboten. Die Kampagne #frausorgtvor setzt bewusst auf prominente Vorbilder wie Schauspielerin Ursula Strauss, Content Creatorin Christl Clear und Fußballnationalteam-Torfrau Manuela Zinsberger. Sie alle sollen zeigen, dass Vorsorge kein abstraktes Thema ist, sondern jede Frau betrifft. Ergänzt wird die Initiative durch Fotos von Inge Prader und einen TV-Spot der Regisseurin Sophia Ray. Neben Information verweist die Kampagne auf konkrete Hilfsmittel wie Pensionskonto und Pensionslückenrechner. Ziel ist es, Frauen zu motivieren, selbst aktiv zu werden und ihre finanzielle Zukunft frühzeitig zu gestalten.
Fakten
- 45% mehr Pension im Schnitt bekommen Männer als Frauen. Durchschnittlich erhalten Frauen 727 Euro brutto weniger Pension pro Monat.
- 192 Euro investieren Frauen im Schnitt monatlich in ihre Vorsorge, Männer hingegen 299 Euro. Damit bleibt das Potenzial vieler Frauen ungenutzt, ihre finanzielle Eigenständigkeit nachhaltig zu stärken.
- 69% der Mütter in Österreich arbeiten in Teilzeit. Diese hohe Quote zählt zu den Hauptgründen für die Pensionslücke und prägt nachhaltig die finanzielle Zukunft von Frauen.
WORDRAP: „Finanzielle Sicherheit schafft Freiheit"
Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen, über die finanzielle Eigenverantwortung von Frauen.
Frauenvorsorge ist…
…keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Jede Frau sollte aber so früh wie möglich an die eigene Pension denken.
Meine Erfahrung zeigt…
…dass viele Frauen das Thema lange verdrängen – bis sie überrascht feststellen, wie groß die Lücke tatsächlich ist. Besser wäre es, rechtzeitig aktiv zu werden und die eigenen Möglichkeiten bewusst zu nutzen.
Altersarmut bedeutet…
…Abhängigkeit und Einschränkungen. Das darf keine Frau hinnehmen müssen.
Mein Tipp für junge Frauen…
…ist klein anfangen und später aufstocken. So kann ein solides finanzielles Polster geschaffen werden.
Die wichtigste Erkenntnis...
…eine Partnerschaft ersetzt keine Vorsorge. Finanzielle Unabhängigkeit schafft Sicherheit – und Freiheit.
Zwei Praxisbeispiele
- Bruttoeinkommen: 2.200 Euro, verheiratet, 2 Kinder.
- Pensionslücke mit 65: rund 210 Euro pro Monat.
- Vorschlag: sorgenfreies.mixinvest* mit Monatsprämie rund 99 Euro**
- Bruttoeinkommen: 3.500 Euro, 1 Kind, Eigentumswohnung.
- Pensionslücke mit 65: rund 849 Euro pro Monat.
- Vorschlag: sorgenfreies.mixinvest* mit Monatsprämie rund 200 Euro***
Berechnungsannahmen für das unverbindliche Beispiel: Pensionslücke berechnet mit dem Pensionslückenrechner der Wiener Städtischen; sorgenfreies.mixinvest berechnet mit 4 % Prämienanpassung pro Jahr; Veranlagung: 30 % Deckungsstock der klassischen Lebensversicherung mit aktuell 2,5%jährlicher Gesamtverzinsung, 70% Fondsveranlagung mit einer angenommenen jährlichen Wertentwicklung von 3 %; Pensionszahlung auf Lebenszeit, ohne Hinterbliebenenversorgung. Unveränderte Veranlagung zum Beginn der Pensionszahlungen, d. h. teilweise in Fonds. Der aus der fondsgebundenen Veranlagung
stammende Teil der Pension ist nicht garantiert. Ohne Wertanpassung beträgt die Monatsprämie rund 156 Euro (Antonia)** bzw. rund 378 Euro (Stefanie)***. Die dargestellten Werte basieren auf der Annahme gleichbleibender Wertsteigerungen und dienen ausschließlich Illustrationszwecken; tatsächliche Pensionszahlungen können abweichen. Die angenommene Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Für das Produkt sorgenfreies.mixinvest gibt es ein Basisinformationsblatt; nähere Informationen auf wienerstaedtische.at/basisinformationsblaetter.