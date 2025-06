Vorsorgetipp: Lebensversicherung mit Wirkung – und Weitblick

Mehr Flexibilität

„Erstmals ist es jetzt möglich, auch in der Rentenphase in Fonds investiert zu bleiben. Damit schaffen wir zusätzliche Ertragschancen – auch nach Pensionsantritt“, so Raus. Die neuen Produkte lassen sich flexibel an Lebensphasen und Risikoprofile der Versicherten anpassen. Das Produkt „aktives.fondsinvest“ richtet sich an renditeorientierte Kunden, die langfristig Vermögen aufbauen oder für das Alter vorsorgen wollen. Eine breite Fondsauswahl inklusive nachhaltiger Fonds und ETFs, ein sicheres Ablaufmanagement sowie flexible Auszahlungsoptionen zeichnen diese Lösung aus. Wer Sicherheit mit Wachstum verbinden will, findet mit „sorgenfreies.mixinvest“ eine hybride Lebensversicherung, die ein Investment in den Deckungsstock der klassischen Lebensversicherung mit Kapitalmarktchancen kombiniert. Sie bietet solide Renditechancen inklusive Rententafelgarantie. Durch einen zusätzlichen Ablebensschutz kann auch die Familie abgesichert werden. Beide Produkte sind bereits ab 50 Euro monatlich oder ab 5.000 Euro Einmalerlag erhältlich. Für Menschen kurz vor der Pension bietet „los.sofortpension“ die Möglichkeit, sich mit einem Einmalerlag ein lebenslanges Zusatzeinkommen zu sichern. Raus: „Ein Teil des Kapitals kann dabei fondsgebunden investiert bleiben – ein Novum am heimischen Markt.“