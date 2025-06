Sicherheit: Urlaubsgenuss mit Plan B

Griechenland, Juli, 39 Grad. Auf dem Weg zum Strand stürzt ein Urlauber beim Radfahren schwer. Diagnose: komplizierter Beinbruch – Rücktransport per Ambulanzjet nach Wien notwendig. Solche medizinischen Transporte können schnell hohe Kosten verursachen. In besonders dramatischen Fällen, etwa bei Rückholungen aus den USA, lagen die Kosten bereits bei über 2,2 Millionen Euro – der teuerste Reiseunfall, den die Wiener Städtische je verzeichnet hat. Solche Fälle zeigen: Wer verreist, braucht mehr als nur Vorfreude und Sonnencreme. Denn eine Erkrankung oder ein Unfall im Ausland können nicht nur den Urlaub beenden, sondern auch zu einer großen finanziellen Belastung werden.

Laut Ruefa Reisekompass 2025 planen 89 Prozent der Österreicher 2025 eine oder mehrere Reisen. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen wollen aber sechs von zehn Österreichern beim Reisen sparen – jeder Fünfte nutzt die Nebensaison, bucht früh oder plant, seltener Urlaub zu machen. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung: „Gerade in Zeiten wie diesen ist die Versuchung groß, auch bei der Reiseversicherung zu sparen – doch genau das kann im Ernstfall teuer werden.“ Eine umfassende Reiseversicherung schützt genau in solchen Momenten – und oft rettet sie mehr als nur den Urlaub.

Denn was viele nicht wissen: Die E-Card und die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) greifen im Ausland oft nur eingeschränkt – und Rückholungen werden gar nicht übernommen. Wer etwa in Kroatien eine private Klinik aufsucht, muss die Kosten selbst vorstrecken. Die Rückerstattung durch die Sozialversicherung orientiert sich an den österreichischen Kassentarifen – was oft eine große Lücke lässt, für die man selbst aufkommen muss. Zudem variiert in beliebten Urlaubsländern wie Italien, Griechenland oder Ägypten die Qualität der medizinischen Versorgung stark. Private Kliniken verlangen häufig hohe Vorkasse, öffentliche Spitäler sind teils überlastet oder unterversorgt. Nur wer im Ernstfall gut abgesichert ist, kann mit einer guten medizinischen Versorgung rechnen.

Individueller Schutz

„Zu Beginn sollte man sich fragen: Was habe ich vor? Danach richtet sich der Schutz“, sagt Wendler. Für Vielreisende und Familien empfiehlt sich eine Jahrespolizze – sie deckt alle Reisen innerhalb eines Jahres für bis zu 42 Tage pro Trip ab. Wer nur einmal verreist, kann auf eine kurzfristige Versicherung zurückgreifen, die mit wenigen Klicks abgeschlossen ist. Auch für Auslandssemester, Geschäftsreisen oder Sabbaticals gibt es passende Optionen: Die Auslandsreise-Krankenversicherung der Wiener Städtischen lässt sich flexibel für Zeiträume zwischen einem und zwölf Monaten abschließen – inklusive medizinischer Versorgung und Rückholung. Wie umfassend der Schutz sein kann, zeigt ein Blick auf das Leistungspaket PLUS RISK. „Es geht darum, Risiken realistisch einzuschätzen und entsprechend vorzusorgen“, so Wendler. Wer erst am Flughafen merkt, dass er keine Versicherung abgeschlossen hat, kann das sogar mobil nachholen – unkompliziert und in letzter Minute per App.