Sicherheit: Mehr Schnee, mehr Risiko, mehr Schutz

Schon Ende November fiel in vielen Regionen reichlich Schnee – ein erster Vorgeschmack auf einen klassischen weißen Winter. Auf den Pisten von Sölden, Kitzbühel, Arlberg, Ischgl oder Obertauern herrscht bereits reger Betrieb. Rund drei Millionen Österreicher stehen jedes Jahr auf Skiern, viele schon in den ersten Tagen der Saison. Doch die Statistik zeigt: Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit passieren jährlich rund 31.000 Wintersportunfälle. Ein Moment der Unachtsamkeit und statt Pistenglück steht man mit einem Beinbruch auf Krücken am Pistenrand. Und das ist oft noch der glimpflichere Fall: Viele Verletzungen fallen deutlich schwerer aus. Deshalb stellt sich die Frage, wie man sich im Ernstfall richtig absichern kann und welche Rolle eine private Unfallvorsorge dabei spielt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

1. Warum steigt gerade im Winter das Unfallrisiko so stark? „Bei aller Vorfreude darf die Vorbereitung nicht zu kurz kommen – eine kleine Fehleinschätzung oder mangelnde Kondition können die Winterfreuden schnell trüben“, sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung. Viele Stürze passieren, weil Sportler die Pistenverhältnisse unterschätzen oder körperlich noch nicht vollständig fit sind. Besonders die ersten Skitage gelten als heikel – Material, Technik und Muskulatur müssen sich erst wieder aufeinander einspielen. 2. Reicht die gesetzliche Absicherung für Freizeitunfälle aus? „Ganz klar: nein. Die gesetzliche Unfallversicherung greift nur am Arbeitsplatz, in der Schule, im verpflichtenden Kindergartenjahr oder am Weg dorthin – Unfälle in der Freizeit fallen durchs Raster“, betont Wendler. Nach einem Ski-, Snowboard- oder Tourenunfall übernimmt die Krankenkasse nur die unmittelbare Erstversorgung. Für Reha, notwendige Umbauten in der Wohnung oder Einkommensverluste gibt es keine staatliche Unterstützung. Gerade bei dauerhafter Invalidität entsteht dadurch schnell eine hohe finanzielle Belastung für die gesamte Familie. 3. Wie hoch können Kosten nach einem Wintersportunfall werden? Ein Wintersportunfall kann schnell teuer werden. Eine Hubschrauberbergung nach einem Skiunfall kostet aktuell im Schnitt rund 5.000 Euro, dieser Betrag kann aber – je nach Einsatzdauer – deutlich höher ausfallen. Und: Auch diese Kosten werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Dazu kommen dann oft noch hohe Folgekosten: Kreuzbandrisse, Schulterverletzungen oder Knochenbrüche ziehen oft langwierige Therapien, Reha‑Maßnahmen und längere Ausfallszeiten nach sich. „In der Praxis zeigt sich, dass Unfallleistungen – je nach Schwere und Invaliditätsgrad – über die Lebenszeit im schlimmsten Fall mehrere hunderttausend Euro erreichen können“, sagt Wendler.

