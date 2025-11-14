Mit Sicherheit Recht: Das starke Schutzpaket der Wiener Städtischen

„Recht haben. Recht bekommen.“ Wordrap mit Doris Wendler

Rechtsschutz bedeutet…

…Selbstbestimmung in schwierigen Momenten. Wer gut abgesichert ist, kann mit Ruhe und Klarheit entscheiden.

Meine Erfahrung zeigt…

…dass viele erst dann den wahren Wert rechtlicher Absicherung erkennen, wenn sie diese dringend brauchen.

Viele unterschätzen…

…wie schnell aus einem Missverständnis ein großer Rechtsstreit entstehen kann.

Die wichtigste Erkenntnis…

…Sicherheit beginnt mit Eigenverantwortung und mit dem guten Gefühl, im Ernstfall nicht allein zu sein.

Mein Tipp …

…ist, rechtzeitig vorzusorgen. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, als von einem Problem überrascht.