Mit Sicherheit Recht: Das starke Schutzpaket der Wiener Städtischen
„Recht haben. Recht bekommen.“ Wordrap mit Doris Wendler
Rechtsschutz bedeutet…
…Selbstbestimmung in schwierigen Momenten. Wer gut abgesichert ist, kann mit Ruhe und Klarheit entscheiden.
Meine Erfahrung zeigt…
…dass viele erst dann den wahren Wert rechtlicher Absicherung erkennen, wenn sie diese dringend brauchen.
Viele unterschätzen…
…wie schnell aus einem Missverständnis ein großer Rechtsstreit entstehen kann.
Die wichtigste Erkenntnis…
…Sicherheit beginnt mit Eigenverantwortung und mit dem guten Gefühl, im Ernstfall nicht allein zu sein.
Mein Tipp …
…ist, rechtzeitig vorzusorgen. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, als von einem Problem überrascht.
„Mit Sicherheit Recht“ bietet vier wählbare Pakete – von Starter bis Premium – und drei Zusatzpakete für spezielle Lebenssituationen: Service, Gesundheit und (Scheidungs-)Mediation. Besonders beliebt sind jene Service-Pakete mit erweiterten Beratungsleistungen sowie das Gesundheitspaket, das auch bei der Erstellung einer Patientenverfügung unterstützt.
Kinder sind bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mitversichert, europaweite Geltung ist Standard. Und wer möchte, kann bei freier Anwaltswahl wählen, ob mit oder ohne Selbstbehalt. Auch ein Wartefristverzicht bei Versichererwechsel und hohe Versicherungssummen bis über 300.000 Euro gehören zum Leistungsumfang. Die Wiener Städtische legt großen Wert auf modulare Versicherungspakete und eine einfache Online-Berechnung der Prämien – inklusive direkter Kontaktmöglichkeit zur Beratung.
Alle Infos und den Online-Rechner finden Sie hier.