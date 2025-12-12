Mit Sicherheit der Sonne entgegen

Ein großer Trend der letzten Jahre ist, dass immer mehr Österreicher den Weihnachts- und Winterurlaub nutzen, um Sonne zu tanken, statt Ski zu fahren. Laut einer aktuellen Reiseanalyse von TUI Österreich steigt die Nachfrage nach warmen Zielen wie Thailand, den Malediven, Mauritius oder der Dominikanischen Republik deutlich an. Auch Kanaren und Ägypten bleiben beliebte Winterdestinationen. Damit wächst auch der Bedarf nach einem verlässlichen Reiseschutz – gerade auf Fernreisen, wo medizinische Leistungen und Rückholungen besonders ins Geld gehen können.

Sorgenfrei auf Reisen

Der Reise-Komplett-Schutz PLUS RISK der Wiener Städtischen bietet ein kompaktes Leistungspaket: Stornoversicherung ohne Selbstbehalt bis 5.000 Euro für Einzelpersonen bzw. 12.000 Euro für Familien, einen erweiterten Stornoschutz mit 20 Prozent Selbstbehalt bei Sondergründen sowie 100 Prozent Kostenübernahme bei Reiseabbruch, 100 Prozent Kostenübernahme in der Auslandsreise-Krankenversicherung und ein SOS-Rückholdienst, der notwendige Rückholungen vollständig abdeckt. Ergänzend schützt ein Reisegepäckschutz bis 2.000 Euro (Einzelperson) bzw. 4.000 Euro (Familie), eine Reisehaftpflicht bis 100.000 Euro sowie ein Verspätungsschutz von 200 bis 400 Euro. Für eine Familienreise im Wert von 2.500 Euro beträgt die Prämie 203 Euro innerhalb Europas bzw. 282 Euro bei Fernreisen.

Der PLUS RISK Reise-Stornoschutz ist ideal, wenn ausschließlich Stornokosten abgesichert werden sollen. Er umfasst eine Stornoversicherung ohne Selbstbehalt bis 10.000 Euro, einen erweiterten Stornoschutz mit 20 Prozent Selbstbehalt bei Sondergründen sowie 100 Prozent Kostenübernahme bei Reiseabbruch. Die Prämie für eine Familienreise um 2.500 Euro innerhalb Europas beträgt 152 Euro.