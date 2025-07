Auf dieser einstündigen Tour in die Vergangenheit erleben Sie die bedeutendsten Momente der Stadtgeschichte – vom Römerlager Vindobona bis in die Gegenwart. Durch den Einsatz modernster Unterhaltungstechnologie wie 5D-Kino, Virtual Reality, Animatronics und Spezialeffekten, wird Geschichte zum Abenteuer.

Die multimediale Reise durch Wiens Geschichte ist die perfekte Antwort auf die Frage: „Was tun in Wien mit Kindern?“, vor allem jetzt in den Sommerferien, wenn man nach einer abwechslungsreichen Indoor-Aktivität bei starker Hitze oder Regen sucht. Deshalb zählt die humorvoll geführte Tour zu den Highlights für einen Familienausflug in Wien. Aber auch für Schulklassen und Besucher:innen aus aller Welt wird Wiens Vergangenheit hautnah spürbar – auf 1300 m² voller Action, Wissen und Emotionen.

Auf den Spuren von Mozart, Sissi & Co.

9 verschiedene Stationen führen Sie durch die bedeutendsten Epochen Wiens und machen gleichzeitig die Top Sehenswürdigkeiten der Innenstadt erlebbar. Das Abenteuer beginnt mit einem spektakulären 5D Kino: Tauchen Sie ein in die prachtvolle Welt der Habsburger und hören Sie, was der Adel über das Leben am kaiserlichen Hof zu berichten hat. In der Pestgrube kommen Gruselfans auf Ihre Kosten. Es erwarten Sie Einblicke in die düstere Zeit der Schwarzen Pest, bevor Sie bei der Station Wiener Malerei die künstlerischen Glanzzeiten der Stadt entdecken. Mittels modernster Virtual Reality – Technologie begegnen Sie anschließend den Musiklegenden Mozart und Strauss.