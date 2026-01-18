Wiedereingliederungsteilzeit: Zurück in den Job nach langem Krankenstand
Nach einem längeren Krankenstand kann die Rückkehr in den Arbeitsalltag für Betroffene und ihre Betriebe eine enorme Herausforderung darstellen. Die Wiedereingliederungsteilzeit ist ein effektives Modell, um diese Phase für beide Seiten einfacher zu gestalten.
Sie macht es Betroffenen möglich ihren Job für einen begrenzten Zeitraum in Teilzeit auszuüben. So stehen sie dem Betrieb mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung zur Verfügung. Gleichzeitig haben sie die Zeit wieder Schritt für Schritt zurückzufinden.
Die Zahlen sprechen für sich: Rund 70% der Personen, die nach einem längeren Krankenstand die Wiedereingliederungsteilzeit in Anspruch genommen haben, kehrten wieder in die Vollzeitbeschäftigung zurück und auch fünf Jahre danach waren 75% immer noch in Beschäftigung.
Für Arbeitgeber:innen bietet die Wiedereingliederungsteilzeit die Möglichkeit die Rückkehr von Arbeitnehmer:innen gut zu organisieren. Sie schafft klare Rahmenbedingungen, bietet Planungssicherheit und unterstützt dabei, Risiken eines erneuten Ausfalls zu reduzieren.
Auch darüber hinaus ist sie aus Sicht der Arbeitgeber:innen profitabel. Die Bindung bestehender Mitarbeiter:innen ist nicht nur deutlich kosteneffizienter als die Rekrutierung neuer, sie zeigt auch die Wertschätzung des:der Arbeitgebers:in für seine Mitarbeiter:innnen. Vor allem in kleinen Betrieben, wo oft viel Know-how bei der bzw. dem Einzelnen liegt, ist die Wiedereingliederungsteilzeit eine gute Möglichkeit die Erfahrung im Unternehmen zu halten und damit nicht nur Arbeitgeber:innen sondern das ganze Team zu entlasten.
Aus Sicht der Arbeitnehmer:innen bietet die Wiedereingliederungsteilzeit eine gute Möglichkeit fachlich wie sozial am Ball zu bleiben. Expert:innen von fit2work begleiten Betroffene und Unternehmen bei der Rückkehr in den Job und unterstützen dabei das richtige Tempo zu wählen. Und das ist auch deshalb möglich, weil Betroffene finanziell unterstützt werden. Sie bekommen zusätzlich zu ihrem Teilzeitgehalt das sogenannte Wiedereingliederungsgeld.