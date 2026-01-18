Wiedereingliederungsteilzeit: Zurück in den Job nach langem Krankenstand

Nach einem längeren Krankenstand kann die Rückkehr in den Arbeitsalltag für Betroffene und ihre Betriebe eine enorme Herausforderung darstellen. Die Wiedereingliederungsteilzeit ist ein effektives Modell, um diese Phase für beide Seiten einfacher zu gestalten.

Sie macht es Betroffenen möglich ihren Job für einen begrenzten Zeitraum in Teilzeit auszuüben. So stehen sie dem Betrieb mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung zur Verfügung. Gleichzeitig haben sie die Zeit wieder Schritt für Schritt zurückzufinden.

Die Zahlen sprechen für sich: Rund 70% der Personen, die nach einem längeren Krankenstand die Wiedereingliederungsteilzeit in Anspruch genommen haben, kehrten wieder in die Vollzeitbeschäftigung zurück und auch fünf Jahre danach waren 75% immer noch in Beschäftigung.