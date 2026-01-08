Wie stärke ich mein Immunsystem nachhaltig?

Immunsystem stärken: Warum Vorsorge heute wichtiger ist denn je Das Immunsystem ist täglich gefordert. Es schützt den Körper vor Viren, Bakterien und anderen Belastungen. Besonders in der kalten Jahreszeit, bei Stress oder wenig Schlaf wird deutlich, wie entscheidend eine stabile Abwehr ist. Viele Menschen fragen sich daher: Wie stärke ich mein Immunsystem? Die Antwort ist selten eindimensional. Ein belastbares Immunsystem entsteht aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren: ausreichend Bewegung, Schlaf, Ernährung und eine bedarfsgerechte Versorgung mit Mikronährstoffen. Gerade Letzteres wird im Alltag häufig unterschätzt. Wie kann ich meine Abwehrkräfte stärken? Wer seine Abwehrkräfte stärken möchte, sollte zunächst an den Grundlagen ansetzen. Dazu gehören: regelmäßige Bewegung an der frischen Luft

ausreichend Schlaf

Stressreduktion

eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images / Maria Korneeva

Doch selbst bei bewusster Lebensweise gelingt es nicht immer, den Bedarf an bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen vollständig über die Ernährung zu decken. Genau hier rückt ein Thema ins Zentrum des Interesses: das Immunsystem stärken mit Nahrungsergänzung. Immunsystem stärken mit Vitaminen: Welche hohe Bedeutung Mikronährstoffe einnehmen Vitamine und Mineralstoffe erfüllen im Immunsystem vielfältige Aufgaben. Vitamin C, Vitamin D, Zink, Selen oder Vitamin A tragen zur normalen Funktion der körpereigenen Abwehr bei. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Menge einzelner Nährstoffe, sondern ihre sinnvolle Kombination. Wer gezielt sein Immunsystem stärken und Vitamine dafür verwenden möchte, sollte auf durchdachte Formeln setzen, die mehrere immunrelevante Mikronährstoffe miteinander verbinden und zum individuellen täglichen Bedarf passen. Wie stärke ich mein Immunsystem? Mit Immun 24/7 von BIOGENA Mit Immun 24/7 hat BIOGENA einen umfassenden Immun-Spezial-Komplex entwickelt, der auf eine ganztägige Versorgung ausgelegt ist. Die Formel kombiniert: 12 Vitamine, darunter Vitamin C, D und A

8 Mineralstoffe, wie Zink und Selen

bewährte Pflanzenstoffe zur ergänzenden Unterstützung Das Besondere daran: Die Zusammensetzung ist so konzipiert, dass das Immunsystem über den Tag hinweg kontinuierlich mit relevanten Nährstoffen versorgt wird. Auf diese Weise profitiert der Organismus von einem Ansatz, der sich gerade in belastenden Phasen als sehr sinnvoll erweist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BIOGENA

Vitamin C neu gedacht: Ester-C® Gold Vitamin C gehört zu den bekanntesten Nährstoffen, wenn es darum geht, das Immunsystem zu unterstützen. BIOGENA setzt bei Ester-C® Gold auf einen besonderen Markenrohstoff: Ester-C®. Die Vorteile im Überblick: 24-Stunden-Wirkung & bessere Aufnahme durch L-Threonat

besonders magenfreundlich, da nicht sauer

ergänzt mit Quercetin sowie Pflanzenstoffen wie Traubenkern- und Citrus-Extrakten Damit eignet sich Ester-C® Gold auch für empfindliche Personen, die klassische Vitamin-C-Präparate weniger gut vertragen. Zwei Wege, das Immunsystem gezielt zu unterstützen Produkt Schwerpunkt Geeignet für Immun 24/7 Ganzheitliche Mikronährstoffversorgung tägliche Basisunterstützung Ester-C® Gold Lang anhaltende Vitamin-C-Versorgung empfindliche Personen Qualität als Vertrauensbasis BIOGENA gilt als Experte rund um die Frage „Wie stärke ich mein Immunsystem?“. Ein eigenes Wissenschaftsteam entwickelt die Präparate auf fundierter Basis. Alle Produkte folgen dem Reinsubstanzenprinzip, weswegen die Produkte frei von unnötigen Zusatzstoffen sind. Jede Charge wird im unabhängigen LEFO-Institut geprüft. Forschung, Entwicklung und Produktion erfolgen in Österreich nach dem hohen Anspruch 100 % Austrian Science. Über 26.000 Ärzte und Therapeuten kooperieren mit BIOGENA, was ebenfalls die erstklassige Qualität der Präparate beweist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash.com / Mathieu Odin