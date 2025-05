Wer ist Tanja Soral? Inhaberin von LaSoral GmbH

In der südsteirischen Stadt Leibnitz hat sich die LaSoral GmbH zu einem besonderen Ort entwickelt – einem Studio, in dem moderne apparative Kosmetik auf medizinisches Fachwissen trifft. Geleitet wird das Unternehmen von Tanja Soral, deren beruflicher Weg und persönliche Begeisterung das Studio entscheidend prägen.

Ein medizinischer Hintergrund mit Wirkung

Tanja Soral bringt über 16 Jahre Erfahrung als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester mit – eine Grundlage, die ihre Arbeit in der Kosmetikbranche besonders macht. Seit 2012 widmet sie sich intensiv der apparativen Kosmetik und vereint fachliches Wissen mit einem feinen Gespür für Hautgesundheit und Ästhetik. Wer in ihrem Studio eine Behandlung in Anspruch nimmt, profitiert von dieser fundierten Basis und dem sorgfältigen Umgang mit jedem Detail.