Wenn der Schmied geht: Warum Hufpflege-Alternativen so wichtig sind

Isi-Hufharmonie: Die größten Herausforderungen

Der Mangel an Fachkräften zwingt viele Besitzer dazu, sich intensiver mit alternativen Ansätzen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig bieten neue Angebote wie das von Isi-Hufharmonie einen wichtigen Zugang zu Wissen und Unterstützung: Halter sollen darin gestärkt werden, Hufpflege als Teil der allgemeinen Gesundheitsvorsorge zu begreifen und künftig auch eigenständig frühzeitig Probleme erkennen zu können. Die Beratung umfasst neben der Bearbeitung selbst ebenso Tipps zu Haltung, Fütterung und gezieltem Huftraining.

„Beim Huftraining erkläre ich den Pferden ganz locker, was ich von ihnen möchte - Hufe anfassen, aufheben, halten oder bearbeiten. Dabei beobachte ich immer den aktuellen Gemütszustand, dieser ist ausschlaggebend ob ein Pferd lernen und loslassen kann“, so Isabella Stampf. Unsicherheit, Misstrauen, körperliche Probleme oder innere Anspannung sind oft die Ursachen für „ein schwieriges Pferd beim Schmied“. Gleichzeitig werden die Besitzer angeleitet, diese Abläufe im Alltag weiterzuführen. So entsteht ein gemeinsamer Lernprozess, der Stress reduziert, Vertrauen aufbaut und die Hufpflege für Tier und Mensch langfristig entspannter gestaltet.