Weihnachtsbäume von KAP & MEL GmbH läuten eine bewusste Wende ein

Perspektivenwechsel: Die Zukunft des Baumkaufs in Salzburg und darüber hinaus

Die Entstehungsgeschichten von Hans Kapeller und Stefan Leitner spiegeln sich weiter, worauf es in einer Generation festlicher Traditionen ankommt: Mut zur Veränderung, Leidenschaft für Handwerkskunst und der Wille, ökologische Verantwortung ernsthaft neuen zu übernehmen. Die Weihnachtsbaum-Alternative von KAP & MEL GmbH steht für eine Wende am Markt. Das Unternehmen wird als fester Bestandteil im Weihnachtsbaummarkt etabliert werden – ganz im Zeichen eines bewussten Umdenkens in der Mozartstadt und weit darüber hinaus.

Wer für die kommende Adventszeit eine hochwertige, nachhaltige und dekorative Weihnachtsbaum-Alternative sucht, wird auf www.derweihnachtsbaum.at gefunden.