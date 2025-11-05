Weihnachtsabonnement im Musikverein – Schenken Sie Musikgenuss!

Im Rahmen des Weihnachtsabonnements erwarten Sie drei außergewöhnliche Konzerte im Goldenen Saal des Musikvereins.

Den Auftakt bildet am 16. Februar 2026 um 19.30 Uhr im Großen Saal ein Klaviertrio der Extraklasse: Martha Argerich, Janine Jansen und Mischa Maisky mit Beethovens „Kreutzer Sonate“, der Cellosonate in g-Moll und dem „Geistertrio“.

Weiter geht es am 25. März 2026, ebenfalls um 19.30 Uhr, mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Jakub Hrůša. Die gefeierte Cellistin Julia Hagen interpretiert Dvořáks berühmtes Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll. Ergänzt wird das Programm durch die Suita Rustica von Vítězslava Kaprálová und die Symphonie Nr. 2 von Bohuslav Martinů. Im Anschluss sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, an einem Künstler:innengespräch mit Jakub Hrůša und Julia Hagen teilzunehmen.

Das Finale des Abonnements findet am 14. Mai 2026 um 11.00 Uhr mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti statt. Auf dem Programm stehen drei späte Symphonien von Joseph Haydn, die dem weltberühmten Maestro sehr ans Herz gewachsen sind.

Das Abonnement umfasst alle drei Konzerte im Großen Saal und kostet je nach Kategorie zwischen 27 und 349 Euro. Mitglieder des Musikvereins profitieren von ermäßigten Preisen.