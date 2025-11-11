Walter Temmer und die Temmer Methode begeistern die ARD-Zuschauer – welche Erfahrungen dahinterstecken
In der ARD-Doku „Moneymaker Walter Temmer – Vom schlechten Schüler zum Selfmade-Millionär“ lernen die Zuschauer einen Mann kennen, der anders denkt, anders arbeitet und anders lebt: Walter Temmer. Der österreichische Multi-Unternehmer, der heute 46 Firmen und Firmenbeteiligungen hält und ein Immobilienportfolio von über 100 Millionen Euro besitzt, begeistert mit seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte und seiner innovativen Temmer Methode, die Bauträgern und Unternehmen selbst in Krisenzeiten zum Erfolg verhilft.
Ein Schüler, den Schule nie wirklich interessierte
Schon als Kind war Walter Temmer kein typischer Schüler. Während seine Lehrer auf gute Noten pochten, beschäftigte er sich lieber mit Ideen, wie man Geld verdienen und etwas Eigenes aufbauen kann. Die Schulbank war für ihn ein Ort, der seine Kreativität eher einschränkte als förderte. Dieses Denken – gegen den Strom, aber mit Zielstrebigkeit – zog sich wie ein roter Faden durch sein späteres Leben. Statt sich von klassischen Regeln einschränken zu lassen, schuf er seine eigenen.
Liebe, Familie und Erfolg – das Herzstück seines Lebens
Heute ist Walter Temmer nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein echter Familienmensch. Seit rund acht Jahren ist er mit seiner Partnerin Susi glücklich, die selbst eine ehrgeizige Geschäftsfrau ist und gemeinsam mit ihm viele Projekte vorantreibt. Das Paar teilt nicht nur den Unternehmergeist, sondern auch die Leidenschaft für das Leben. Sie reisen viel, genießen gemeinsame Zeit und unterstützen sich gegenseitig in allen Lebenslagen.
Seit Februar 2025 ist ihre Familie um ein weiteres Mitglied gewachsen: die kleine Hündin Heidi, die Walter und Susi überallhin begleitet – ob bei Spaziergängen in der Steiermark oder auf internationalen Reisen. Heidi sorgt nicht nur für Freude im Alltag, sondern erinnert die beiden auch daran, dass trotz Erfolg und Arbeit das Leben immer Raum für Zuneigung und Herzlichkeit haben sollte. Auch Walters enge Beziehung zu seinen Eltern prägt ihn bis heute – er schätzt ihre Werte, ihren Rückhalt und investiert gezielt in seine Heimat, um sie wirtschaftlich zu stärken.
46 Firmen, eine Vision und klare Werte
Walter Temmer führt ein beachtliches Unternehmensimperium mit derzeit 46 Firmen und Firmenbeteiligungen. Darunter Projekte in den Bereichen Immobilien, Medien, Online-Marketing und Handel. Über ichkaufedeineimmobilie.com erwirbt er laufend interessante Objekte, die er saniert, vermietet oder weiterentwickelt. Auf temmercity.com zeigt sich, wie professionell und modern seine Immobilienprojekte umgesetzt sind.
Mit medien.com bietet er Unternehmen in ganz Österreich die Möglichkeit, kostenlose Medienberichte zu erhalten – ein Konzept, das Firmen hilft, Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen. Und mit seiner eigenen Erfolgsmethode, der Temmer Methode, unterstützt er Bauträger dabei, selbst in der schwierigen Immobilienlage erfolgreich zu verkaufen.
Mehr zur Methode findet man auf temmermethode.com.
Temmer Methode Erfahrungen – der Erfolg spricht für sich
Ein beeindruckendes Beispiel für die Wirkung der Temmer Methode liefert die ESS Group, ein regionaler Bauträger aus der Steiermark. Das Unternehmen sah sich mit stagnierenden Verkaufszahlen und einer zurückhaltenden Käuferschicht konfrontiert. Erst durch die Zusammenarbeit mit Walter Temmer und der Umsetzung der Temmer Methode konnte sich die Situation vollständig drehen.
Laut Immobilienmaklerin Gudrun Trummer stiegen die Kundenanfragen und Besichtigungen rapide an. Wohnungen, die zuvor schwer verkäuflich waren, fanden plötzlich schnell neue Eigentümer. Die Temmer Methode Erfahrungen der ESS Group zeigen klar, wie durchdachtes Marketing, strukturierte Vertriebsprozesse und Online-Sichtbarkeit den entscheidenden Unterschied ausmachen können.
Die Zusammenarbeit mit Walter Temmer brachte der ESS Group nicht nur mehr Anfragen, sondern auch Zeitersparnis im Alltag. Viele organisatorische Abläufe konnten durch das System vereinfacht werden, sodass sich das Team wieder auf das Wesentliche konzentrieren konnte: die Beratung und den Verkauf.
Walter Temmer als Mensch und Visionär
Hinter all dem geschäftlichen Erfolg steht ein Mann mit Bodenhaftung und Humor. Walter Temmer liebt das Leben, arbeitet hart, lacht viel und inspiriert andere, an ihre eigenen Träume zu glauben. Seine Partnerin Susi bezeichnet ihn oft als „einen Mann, der alles möglich macht“ – weil er nie aufgibt und jede Herausforderung als Chance sieht.
Trotz 46 Firmen und einem Millionenvermögen verliert er nie den Blick für das Wesentliche. Für ihn zählen Familie, Loyalität und Mut, Neues zu wagen. Seine Eltern sind für ihn bis heute ein zentraler Rückhalt, seine Heimat, die Quelle seiner Energie und seine Projekte ein Ausdruck seiner Kreativität.
Der Beweis, dass sich Fleiß auszahlt
Die ARD-Doku „Moneymaker Walter Temmer – Vom schlechten Schüler zum Selfmade-Millionär“ zeigt, dass Erfolg nicht nur auf Wissen, sondern vor allem auf Vision, Fleiß und Leidenschaft beruht. Walter Temmer ist der Beweis dafür, dass man mit Mut und klarer Strategie alles erreichen kann.
Die Temmer Methode Erfahrungen von Kunden wie der ESS Group verdeutlichen, wie wirkungsvoll seine Konzepte sind – und warum so viele Bauträger und Unternehmen ihm vertrauen.
Wer weitere Infos zur Temmer Methode, Walter Temmers Leben und Schaffen oder den Link zur ARD-Doku sucht, wird fündig unter www.waltertemmer.com.