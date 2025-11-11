Walter Temmer und die Temmer Methode begeistern die ARD-Zuschauer – welche Erfahrungen dahinterstecken

In der ARD-Doku „Moneymaker Walter Temmer – Vom schlechten Schüler zum Selfmade-Millionär“ lernen die Zuschauer einen Mann kennen, der anders denkt, anders arbeitet und anders lebt: Walter Temmer. Der österreichische Multi-Unternehmer, der heute 46 Firmen und Firmenbeteiligungen hält und ein Immobilienportfolio von über 100 Millionen Euro besitzt, begeistert mit seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte und seiner innovativen Temmer Methode, die Bauträgern und Unternehmen selbst in Krisenzeiten zum Erfolg verhilft.

Ein Schüler, den Schule nie wirklich interessierte Schon als Kind war Walter Temmer kein typischer Schüler. Während seine Lehrer auf gute Noten pochten, beschäftigte er sich lieber mit Ideen, wie man Geld verdienen und etwas Eigenes aufbauen kann. Die Schulbank war für ihn ein Ort, der seine Kreativität eher einschränkte als förderte. Dieses Denken – gegen den Strom, aber mit Zielstrebigkeit – zog sich wie ein roter Faden durch sein späteres Leben. Statt sich von klassischen Regeln einschränken zu lassen, schuf er seine eigenen. Liebe, Familie und Erfolg – das Herzstück seines Lebens Heute ist Walter Temmer nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein echter Familienmensch. Seit rund acht Jahren ist er mit seiner Partnerin Susi glücklich, die selbst eine ehrgeizige Geschäftsfrau ist und gemeinsam mit ihm viele Projekte vorantreibt. Das Paar teilt nicht nur den Unternehmergeist, sondern auch die Leidenschaft für das Leben. Sie reisen viel, genießen gemeinsame Zeit und unterstützen sich gegenseitig in allen Lebenslagen. Seit Februar 2025 ist ihre Familie um ein weiteres Mitglied gewachsen: die kleine Hündin Heidi, die Walter und Susi überallhin begleitet – ob bei Spaziergängen in der Steiermark oder auf internationalen Reisen. Heidi sorgt nicht nur für Freude im Alltag, sondern erinnert die beiden auch daran, dass trotz Erfolg und Arbeit das Leben immer Raum für Zuneigung und Herzlichkeit haben sollte. Auch Walters enge Beziehung zu seinen Eltern prägt ihn bis heute – er schätzt ihre Werte, ihren Rückhalt und investiert gezielt in seine Heimat, um sie wirtschaftlich zu stärken.

46 Firmen, eine Vision und klare Werte Walter Temmer führt ein beachtliches Unternehmensimperium mit derzeit 46 Firmen und Firmenbeteiligungen. Darunter Projekte in den Bereichen Immobilien, Medien, Online-Marketing und Handel. Über ichkaufedeineimmobilie.com erwirbt er laufend interessante Objekte, die er saniert, vermietet oder weiterentwickelt. Auf temmercity.com zeigt sich, wie professionell und modern seine Immobilienprojekte umgesetzt sind. Mit medien.com bietet er Unternehmen in ganz Österreich die Möglichkeit, kostenlose Medienberichte zu erhalten – ein Konzept, das Firmen hilft, Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen. Und mit seiner eigenen Erfolgsmethode, der Temmer Methode, unterstützt er Bauträger dabei, selbst in der schwierigen Immobilienlage erfolgreich zu verkaufen. Mehr zur Methode findet man auf temmermethode.com.