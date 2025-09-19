WAKE UP AND WIN LIVE in Wien: Der Wachmacher stärkt Team-Performance
Mit seinem Event WAKE UP AND WIN LIVE bringt Felix Weinzinger – Der Wachmacher – Themen wie Schlafoptimierung, Biohacking und Corporate Wellness zusammen, um Teams nachhaltig gesünder und leistungsstärker zu machen. Dabei handelt es sich um ein internationales Business-Event, das gezielt Führungskräfte, Unternehmer und Gesundheitsinteressierte zusammenbringt. Austragungsort ist das Hotel Mercure Biedermeier im 3. Wiener Bezirk – ein stilvoller Rahmen für fachlichen Austausch auf internationalem Niveau und neue Impulse.
Warum Schlaf- & Biohacking Unternehmen produktiver macht
In vielen Unternehmen sind Stress, Schlafprobleme und fehlende Regeneration zentrale, aber oft übersehene Kostentreiber für sinkende Produktivität, häufige Fehlzeiten und unklare Kommunikation. Diese Faktoren wirken sich direkt auf Umsätze, Effizienz und Mitarbeiterbindung aus. Der Wachmacher verbindet wissenschaftlich fundierte Methoden, Biohacking und praktische Schlaf‑Hygiene, um genau dort anzusetzen. Wer gelernt hat, wie man richtig schläft, gewinnt nicht nur Energie und Fokus, sondern auch bessere Lösungen im Team – ein klarer Wettbewerbsvorteil im betrieblichen Alltag.
Wie Corporate Wellness die Arbeitsperformance steigert
Firmen, die in Corporate Health investieren, profitieren doppelt: Gesündere Mitarbeiter, weniger Ausfälle und ein verbessertes Arbeitsklima wirken sich unmittelbar auf die Performance aus. Der Wachmacher zeigt, wie sich Wellness‑Programme, Schlafcoaching und ein zeitgemäßes Gesundheitsmindset so gestalten lassen, dass sie ins tägliche Arbeiten integriert werden – nicht nur als schöne Idee, sondern als nachhaltiger Mehrwert.
Networking & Leadership: Impulse für gesunde Unternehmensführung
Der erste Tag von WAKE UP AND WIN LIVE startet mit einem Netzwerktreffen – ein idealer Rahmen, um mit Führungskräften, Unternehmern und Gesundheitsinteressierten in Kontakt zu kommen. Am zweiten Tag folgt eine intensive Mastermind-Session, bei der die Teilnehmer gemeinsam Ideen entwickeln, Erfahrungen austauschen und neue Strategien erarbeiten – mit Fokus auf gesunde Team-Performance, Schlafoptimierung und Leadership. Vertreter der Online-Plattform „Skool“ werden ebenfalls vor Ort sein und Impulse zum Thema Community-Building einbringen – etwa, wie sich in Unternehmen stärkere Teams und produktive Gemeinschaften gestalten lassen.
VIP-Event rund um Schlaf, Leadership und Team-Performance
Ein besonderes Extra bietet das VIP-Event im Hotel Mercure Biedermeier (3. Bezirk): In kleiner Runde gewährt Der Wachmacher persönliche Einblicke in seine Methoden und Denkansätze – exklusiv, praxisnah und inspirierend. Das gesamte Event wird in englischer Sprache abgehalten und ist bewusst international ausgerichtet. So entsteht ein vielseitiger Austausch, der neue Perspektiven eröffnet und weit über das Event hinaus wirkt.