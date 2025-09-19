WAKE UP AND WIN LIVE in Wien: Der Wachmacher stärkt Team-Performance

Networking & Leadership: Impulse für gesunde Unternehmensführung

Der erste Tag von WAKE UP AND WIN LIVE startet mit einem Netzwerktreffen – ein idealer Rahmen, um mit Führungskräften, Unternehmern und Gesundheitsinteressierten in Kontakt zu kommen. Am zweiten Tag folgt eine intensive Mastermind-Session, bei der die Teilnehmer gemeinsam Ideen entwickeln, Erfahrungen austauschen und neue Strategien erarbeiten – mit Fokus auf gesunde Team-Performance, Schlafoptimierung und Leadership. Vertreter der Online-Plattform „Skool“ werden ebenfalls vor Ort sein und Impulse zum Thema Community-Building einbringen – etwa, wie sich in Unternehmen stärkere Teams und produktive Gemeinschaften gestalten lassen.