Vorbeugen Jetzt: Wie Nährstoffe das Sommerloch füllen können
Hitze, Schlafmangel, Leistungsabfall: Während viele den Sommer mit Leichtigkeit und Aktivität verbinden, fühlen sich andere in der heißen Jahreszeit müde, gereizt oder antriebslos. Was oft als Wetterempfindlichkeit abgetan wird, hat nicht selten tiefere Ursachen und lässt sich beeinflussen. Ing. Andreas Köppl, Präventologe und Gründer von Vorbeugen Jetzt, beschäftigt sich seit über 35 Jahren mit der Frage, wie Nährstoffdefizite das körperliche Gleichgewicht stören und wie man ihnen gezielt entgegenwirkt.
Kleine Mängel, große Wirkung
Im Sommer verändert sich unser Lebensstil – wir schwitzen mehr, trinken anders, essen oft leichter. Damit geraten viele Mikronährstoffe aus dem Gleichgewicht. „Magnesium, Kalium oder Zink zählen zu den klassischen Sommerdefiziten“, erklärt Köppl. „Wer sich über längere Zeit müde, innerlich unruhig oder konzentrationsschwach fühlt, sollte genauer hinschauen.“ Denn: Ein dauerhaftes Ungleichgewicht kann nicht nur die Energie rauben, sondern auch die Immunabwehr schwächen oder sogar das Risiko für Kreislaufprobleme erhöhen. Vorbeugen Jetzt setzt deshalb auf eine gezielte Diagnostik – mit Mineralstoff- und Schwermetallanalysen, die Klarheit über den individuellen Bedarf geben.
Nicht auf Verdacht supplementieren
Während viele Menschen in der Apotheke oder im Internet zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, warnt Köppl vor ungezielter Einnahme. „Die Bedürfnisse sind so individuell wie die Menschen selbst. Wer auf Verdacht dosiert, erreicht oft das Gegenteil: Ein Zuviel kann genauso schaden wie ein Mangel.“ Vorbeugen Jetzt analysiert daher zunächst den tatsächlichen Ist-Zustand – und entwickelt dann einen maßgeschneiderten Plan, um gezielt zu regulieren. In vielen Fällen reichen kleine Korrekturen, um die Leistungsfähigkeit zurückzubringen: über gezielte Mikronährstoffgaben, Empfehlungen zur Ernährung oder über Harmonisierung bei Unverträglichkeiten.
Unterstützung bei typischen Sommerbeschwerden
Neben Müdigkeit und Erschöpfung treten in den Sommermonaten vermehrt Beschwerden auf, die oft unterschätzt werden: Schlafstörungen, Reizbarkeit, Hautprobleme oder Muskelkrämpfe. Diese Symptome können Hinweise auf fehlende Mikronährstoffe oder Regulationsstörungen sein. „Wir beobachten jedes Jahr dieselben Muster – aber viele Menschen nehmen die Signale ihres Körpers nicht ernst“, so Köppl. Seine Begleitung ist dabei nicht medizinisch im klassischen Sinn, sondern versteht sich als präventive Hilfe zur Selbstregulation: individuell, motivierend, auf Augenhöhe.
Prävention ist auch im Alltag möglich
Gesundheitsvorsorge ist für viele Menschen mit Aufwand, Arztbesuchen und hohen Kosten verbunden. Dass es auch anders geht, zeigt Vorbeugen Jetzt. Mit einem niederschwelligen Zugang und persönlicher Begleitung richtet sich das Angebot bewusst an Menschen, die aktiv Verantwortung für ihr Wohlbefinden übernehmen wollen – unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. „Wir möchten Bewusstsein schaffen – nicht Angst machen“, erklärt Köppl. „Wer früh erkennt, wo der Körper Unterstützung braucht, bleibt länger gesund, vital und leistungsfähig.“