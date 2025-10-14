Vorbeugen Jetzt: Wie Nährstoffe das Sommerloch füllen können

Kleine Mängel, große Wirkung

Im Sommer verändert sich unser Lebensstil – wir schwitzen mehr, trinken anders, essen oft leichter. Damit geraten viele Mikronährstoffe aus dem Gleichgewicht. „Magnesium, Kalium oder Zink zählen zu den klassischen Sommerdefiziten“, erklärt Köppl. „Wer sich über längere Zeit müde, innerlich unruhig oder konzentrationsschwach fühlt, sollte genauer hinschauen.“ Denn: Ein dauerhaftes Ungleichgewicht kann nicht nur die Energie rauben, sondern auch die Immunabwehr schwächen oder sogar das Risiko für Kreislaufprobleme erhöhen. Vorbeugen Jetzt setzt deshalb auf eine gezielte Diagnostik – mit Mineralstoff- und Schwermetallanalysen, die Klarheit über den individuellen Bedarf geben.