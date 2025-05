Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Das Tanz:Fest Gastein 2025 bietet von 2. bis 6. Juli über 100 Workshops in verschiedenen Tanzstilen für alle Niveaus.

Vom 2. bis 6. Juli 2025 verwandelt sich das Gasteinertal im Salzburger Land in eine große Tanzfläche für all jene, die Freude am Tanzen und den Rhythmus im Blut haben: Über 100 Workshops, renommierte Tanz-Trainer:innen und schwungvolle Events machen das Tanz:Fest Gastein zu einem Sommerhighlight für Tanzliebhaber:innen – ob Anfänger:in, Fortgeschrittene:r oder Profi.

Eine Aufforderung zum Tanz Wenn im beliebten Kurort Bad Hofgastein die Parkettböden beben und Tanzschritte im Takt der Musik durch die Bergwelt schwingen, dann ist es wieder so weit: Das Tanz:Fest Gastein findet statt – und mit ihm ein Festival, das weit mehr ist als bloßer Tanzunterricht: Es ist ein sinnliches Fest der Lebensfreude. Eingebettet in die bezaubernde Kulisse des Gasteinertals erleben hier Tanzbegeisterte aller Altersstufen ein unvergessliches Urlaubserlebnis, das Bewegung, Begegnung und Balance miteinander vereint. Rund 100 Tanz-Workshops – von Standard und Latein bis Walzer, Discofox und West Coast Swing über Salsa, Bachata, Cha-Cha, Tango Argentino oder Lindy Hop – bieten die perfekte Gelegenheit, neue Tanzstile kennenzulernen, sich tänzerisch weiterzuentwickeln oder die eigene Technik gezielt zu verfeinern.

© KTVB Bad Hofgastein | Leo Nguyen Lebensfreude und Lindy Hop: Mit dem richtigen Schwung wird der Ballsaal zur Bühne für tänzerische Momente und swingende Schritte.

Let's Dance: Standard & Latein Ob Tanzpartner:innen nun ihre ersten gemeinsamen Tanzschritte wagen oder sich auf hohem Niveau weiterentwickeln möchten: Das Tanz:Fest bietet für jedes Level und jeden Stil den passenden Rahmen. Die Workshops finden vormittags und nachmittags statt, viele davon werden wiederholt – so können Teilnehmende flexibel und ohne Zeitdruck ihre favorisierten Tanz-Einheiten und Workshops genießen. Geleitet werden die Workshops von einigen der renommiertesten Tanzprofis und Tanzschulen im deutschsprachigen Raum – darunter die Tanzschule Chris aus Wien, das Tanzloft Saarland, die Tanzschule Tanzstern aus Salzburg und die Tanzschule Seidel aus Singen. Ein weiteres Highlight ist die Teilnahme der vielfach ausgezeichneten Tanzstars Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, bekannt aus den Tanz-Shows „Let’s Dance“ und „Dancing Stars“. Ihre exklusiven Kurse und Darbietungen bieten nicht nur tänzerische Qualität, sondern auch Gänsehautmomente.

© KTVB Bad Hofgastein | Leo Nguyen Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov bringen mitten in Bad Hofgastein den Glamour von Fred Astaire und Ginger Rogers ins Hier und Jetzt. © KTVB Bad Hofgastein, Leo Nguyen Die Tanzprofis Vadim und Kathrin sorgen bei ihren Workshops auf der Festalm für unvergessliche Tanzerlebnisse in Gastein. © KTVB Bad Hofgastein, Leo Nguyen Schritt für Schritt geht es beim Tanz:Fest Gastein mit Tanzprofis zur Perfektion – ein Fest für Augen und Seele. © KTVB Bad Hofgastein | Leo Nguyen Glanzvolle Höhepunkte: Mit Eleganz und Präzision begeistern Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov das Publikum beim Tanz:Fest Gastein.

Dirty Dancing in den Alpen Apropos Gänsehaut: Die großen Tanzmomente der Filmgeschichte – wie jene ikonischen Szenen aus „Dirty Dancing“ – zeigen bis heute, dass Tanzen weit mehr als ein Zusammenspiel von Schrittfolgen und Figuren ist. Es ist ein Ausdruck von Freiheit, Leidenschaft und Identität. Auch beim Tanz:Fest Gastein begegnet man dieser besonderen Energie. Das umfassende Programm kombiniert klassische Gesellschaftstänze mit der Dynamik lateinamerikanischer Rhythmen – genau wie einst Johnny und Baby im berühmten Sommercamp der 1960er-Jahre. Was auf der Leinwand zur Metapher für gesellschaftlichen Wandel wurde, wird in beim Tanz-Festival in Gastein zum lebendigen Erlebnis: Tanzen als Verbindung, als körperlicher Dialog, als Moment echter Lebensfreude.

© KTVB Bad Hofgastein | Leo Nguyen Sommer, Sonne, Salsa: Heiße Rhythmen und leidenschaftliche Tänze gibt es bei der Latin Pool Party in der Alpentherme Gastein.

Mehr als ein Festival: Tanzen, Feiern, Relaxen Ein besonderes Augenmerk gilt den beliebten Salsa- und Bachata-Kursen, die mit lateinamerikanischem Temperament jede Menge Leidenschaft und geballte Lebensfreude auf das Parkett bringen – Anfänger:innen und Fortgeschrittene finden hier gleichermaßen ihr tänzerisches Zuhause. Wer es klassisch und elegant liebt, kann sich hingegen in den Slowfox- und Wiener Walzer-Workshops der kunstvollen Präzision des Gesellschaftstanzes hingeben. Abends öffnet sich die Tanzfläche für glamouröse Veranstaltungen und Events: die exklusive White Night, der elegante Hof:Ball oder die beschwingte Farewell Cocktail Party bieten ebenso viel Raum zum Tanzen wie zum Feiern und Genießen. Die Alpentherme Gastein sorgt indessen mit Spa & Wellness für Entspannung: Hier relaxen Tänzer:innen im heilenden Thermalwasser, das müde Muskeln lockert und Körper wie Geist revitalisiert. Zwischendurch laden ein geselliges Almfrühstück, die Latin Pool Party oder eine Wanderung mit Volkstanzunterricht zum abwechslungsreichen Rahmenprogramm ein.

© Gasteinertal Tourismus GmbH | Marktl Photography Spektakulär sind die Outdoor-Tanzkurse auf der Schlossalm unter freiem Himmel, auf über 2.000 Metern Seehöhe.

Tanzurlaub im Salzburger Land Die Workshops finden in den stilvollen Locations im Zentrum von Bad Hofgastein statt – im Kongresszentrum, dem historischen Kursaal sowie der Festalm Gastein. Einige Kurse, wie etwa Zumba und Yoga für Tänzer:innen oder West Coast Swing, werden sogar auf der Plattform der Schlossalm mit Weitblick über die Berge unterrichtet. Zwischen Walzertakt und Cha-Cha-Cha bleibt selbstverständlich genügend Zeit, um die reizvolle Gegend rund um Gastein in all seinen Facetten zu entdecken. Ob ein Sprung ins Wasser der Alpentherme, ein Spaziergang durch Bad Hofgastein oder einfach ein Kaffee in der Sommersonne – das Tanzfestival ist auch eine Einladung, neben den vielen Tanzabenteuern ganz nach Lust und Laune zu genießen.

© KTVB Hofgastein | Marktl Photography Gastein im Tanzfieber: Das Festival lockt mit einem breitgefächerten Angebot, das 100 Workshops umfasst, gesellige Abendevents bietet und die einzigartige Möglichkeit eröffnet, Sommerurlaub und Tanzeinlagen schwungvoll miteinander zu verbinden.

Fazit: Tanzurlaub in Gastein Ob für Singles, Paare oder Gruppen – das Tanz:Fest Gastein hat sich seit 2018 als beliebter Treffpunkt für Tanzbegeisterte im Salzburger Land etabliert. Inmitten der eindrucksvollen Alpenkulisse erleben Teilnehmende mehr als nur Tanz: Es geht um Rhythmus, Lebensfreude, Gemeinschaft – und um eine Auszeit, die unter die Haut geht. Die Mischung aus professionellen Workshops, musikalischer Vielfalt und der entspannten Atmosphäre im Gasteinertal schafft unvergessliche Momente. Wer einmal dabei war, weiß: Das ist nicht einfach ein Tanzfestival – das ist wie bei Dirty Dancing die „Time of My Life“.

Tipp: Entspannt unterwegs mit dem Guest Mobility Ticket Wer im Sommer 2025 seinen Urlaub im Land Salzburg verbringt, kann das Auto getrost stehen lassen. Mit dem neuen Guest Mobility Ticket sind alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesland inkludiert: Stadtbusse, Regionalbahnen, Fernverkehrszüge und der Salzburg Verkehr Shuttle. Einfach einsteigen und losfahren – ganz ohne zusätzlichen Ticketkauf. Ideal also, um das Gasteinertal entspannt, umweltfreundlich und nachhaltig zu entdecken.

© Oesterreichischer_Hof Sommer Daemmerung-PREMIUM

Tanz:Fest Gastein Sommer Edition - mitmachen & gewinnen! Der KURIER verlost für das Tanz:Fest Gastein von 2. bis 6. Juli 2025 zwei 3-Tages-Tanz-Pässe inkl. Übernachtung mit Frühstück im 4* Hotel Österreichischer Hof und 2 x 3-Tages-Tanz-Pässe.

Jetzt bis 9.6. mitspielen. Alles Infos zur Veranstaltung unter www.tanzfestgastein.com.