Von Schwanensee bis Hans Zimmer: Wien 2025/26 als Bühne großer Meisterwerke

Wien lädt Sie ein zu einer Reihe spektakulärer Veranstaltungen, die Musik, Tanz und epische Unterhaltung in Perfektion verbinden. Ob die zeitlose Eleganz von Schwanensee, die packenden Soundtracks von Game of Thrones & House of the Dragon, die beeindruckenden Stimmen von The 12 Tenors oder die kraftvolle Filmmusik von Hans Zimmer – für jeden Geschmack ist bei den Highlight Concerts etwas dabei. Tauchen Sie ein in unvergessliche Erlebnisse voller Emotion und Magie.

SCHWANENSEE Ballett von Peter I. Tschaikowsky

Künstlerische Leitung: Rimma Wachsmann

„Schwanensee“, das wohl bekannteste Ballett von Peter I. Tschaikowski, verzaubert seit 1877 Generationen von Zuschauern mit seiner traumhaften Handlung und seiner unverwechselbaren Musik. Die poetische Choreografie und die ikonischen Schwan Figuren verleihen dem Werk eine besondere Magie und Ästhetik, die sowohl Tänzer als auch Publikum fasziniert. Schwanensee: Die zeitlose Faszination eines Ballettklassikers Das Ballett erzählt in der feinsten traditionellen Ballettsprache die Geschichte von Prinz Siegfried, Prinzessin Odette und dem Zauberer Rotbart. Eine Geschichte des Triumphs der Liebe über finstere Mächte, dargestellt in einer Sprache aus Anmut und Emotion, die das Royal Classical Ballet mit schierer Perfektion zum Leben erweckt. Für das Publikum aller Altersgruppen öffnet sich das Tor zu einer Welt faszinierender Schönheit und führt vor Augen, wie hinter schwebender Leichtigkeit auf der Bühne Hingabe und Disziplin stehen. Das seit mehr als 100 Jahren bekannte Ballett „Schwanensee“ zeichnet sich durch seine perfekte Technik und seine tiefe emotionale Ausdruckskraft aus. Mit höchster Präzision verwandeln die Tänzerinnen und Tänzer ihre Körper in Instrumente der Kunst, die eine Geschichte von Liebe, Verzweiflung und Verwandlung erzählen. Rimma Wachsmann, bekannt für ihre innovativen Interpretationen und ihren ausgeprägten Sinn für Ästhetik, verleiht diesem klassischen Werk eine frische Perspektive und führt das Ensemble zu neuen kreativen Höhen.

Das Royal Classical Ballet hat sich über die Jahre hinweg einen hervorragenden Ruf erarbeitet, und diese Tournee bietet die ideale Gelegenheit, die Schönheit und die technische Brillanz des klassischen Balletts erneut zu erleben. Begleitet von der eindrucksvollen Musik von Peter Tschaikowsky, erwartet das Publikum eine visuelle und akustische Meisterleistung. Überragende Choreografien, opulente Kostüme und eine stimmungsvolle Bühnengestaltung werden dafür sorgen, dass „Schwanensee“ zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, das die Zuschauer in die magische Welt des Ballettträumes entführt. Mit höchsten Ansprüchen künstlerisch geleitet von Rimma Wachsmann lädt das Royal Classical Ballet ein in die zauberhafte Welt von „Schwanensee“ - ein Ereignis, das die Tradition des klassischen Balletts in seiner höchsten Form feiert und gleichzeitig neue künstlerische Akzente setzt.

Wann & Wo? Schwanensee

Wiener Stadthalle - Halle F

Freitag, 13.02.2026, 20:00 Uhr

GAME OF THRONES & HOUSE OF THE DRAGON Das Konzert

Die packenden Geschichten und legendären Charaktere der beliebten Fantasy-Serien „Game of Thrones“ und „House of the Dragon“ werden musikalisch bei diesem Konzert zum Leben erweckt. Mit über 150 Aufführungen in vier Ländern und Tausenden von Zuschauern hat sich die erfolgreiche Konzertreihe „Game of Thrones – The Concert Show“ bereits als äußerst populär erwiesen. Jetzt, in Kombination mit der Nachfolgeserie „House of the Dragon“, entfaltet sich ein weiteres einzigartiges Showerlebnis. Der Soundtrack – Ein Meisterwerk: Der Emmy-prämierte Soundtrack zu „Game of Thrones“ ist musikalisch herausragend, und auch tief in die Erzählung eingebettet. Ramin Djawadis Meisterwerk glänzt mit spannungsgeladenen Sequenzen, die perfekt auf die Charaktere und ihre Reisen abgestimmt sind. Mit jedem kraftvollen Ton der ikonischen Titelmelodie und den eindringlichen Themen, die die Handlung vorantreiben, wird das Publikum in die turbulente Welt von Westeros gezogen. Ebenso bietet der Soundtrack von „House of the Dragon“, der die tiefen Wurzeln der Targaryen-Dynastie beleuchtet, neue und faszinierende Klänge und Themen.

Ein Komponist mit visionärem Talent: Ramin Djawadi, der talentierte Komponist aus Duisburg, hat sich weiterentwickelt und einen unverwechselbaren Stil gefunden, nachdem er bei Hans Zimmer gelernt hatte. Sowohl sein Soundtrack zu „Game of Thrones“ als auch der zu „House of the Dragon“ haben nicht nur die Fans der Serien begeistert, sondern ihn auch weltweit berühmt gemacht. Mit jedem Takt und jeder Melodie hat Djawadi eine Klanglandschaft geschaffen, die das Herz und die Seele der Zuschauer berührt und sie auf eine emotionale Reise mitnimmt. Das renommierte Ensemble der Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery bringen diese Melodien nun im großen Stil auf der Bühne. Begleitet von Solisten und Chor, nimmt es das Publikum mit auf eine majestätische musikalische Reise durch die Königreiche der Familien Stark, Lennister, und Targaryen. Die Geschichten von George R. R. Martin: Während „Game of Thrones" mit seiner packenden Geschichte rund um den Hauptcharakter Jon Snow seit 2011 weltweit sämtliche Rekorde brach, so erfreut sich auch das Spin-Off „House of the Dragon" immenser Popularität. Die Serie spielt rund 200 Jahre bevor Jon Snow und die Familie Stark von der Gefahr der Weißen Wanderer erfahren. Wie der Name schon andeutet, steht bei „House of the Dragon" die Familie Targaryen mit ihren Drachen im Vordergrund. In mittlerweile bereits zwei Staffeln wird ebenso packend, wie in der Hauptserie die Herkunft von Publikumsliebling Daenerys Targaryen und ihrer Familie erzählt- natürlich stets untermalt von epischem Soundtrack.

Wann & Wo? Game of Thrones & House of the Dragon

Wiener Stadthalle - Halle F

Sonntag, 22.02.2026, 19:00 Uhr

THE 12 TENORS Songs of Eternity

12 grandiose Stimmen, eine unvergessliche Show und die zeitlose Magie der Musik: The 12 Tenors gelten als eine der erfolgreichsten Tenorformationen der Welt. Seit 15 Jahren begeistern sie ihr Publikum mit großen Stimmen, eindrucksvollen Choreografien, witzigem Entertainment und charmanten Moderationen bei ihren Konzerten in Europa, China, Japan, und Südkorea. In ihrer aufregenden neuen Show „Songs of Eternity“ nehmen sie das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise durch ikonische Lieder. Diese eindrucksvolle Darbietung vereint zeitlose Melodien und emotionale Texte zu einem Erlebnis, das die Seele berührt. „Songs of Eternity“ ist ein emotionsgeladenes Konzert!

Begleitet von einer Live-Band und umrahmt von einer spektakulären Lichtshow zelebrieren die 12 Tenors die Vielseitigkeit der Musik in all ihren Facetten. Weltberühmte Arien treffen auf Rock und Pop-Rhythmen – eine Allianz von charismatischen Stimmen formiert sich zu einem beeindruckenden Ensemble, zu einer fulminanten Einheit! Die 12 Tenors sind sich einig: „Unsere Interpretationen sollen eine emotionale Verbindung zum Publikum herstellen. Die Magie entsteht, wenn unsere Präsentation die zeitlosen Welthits zu unserer ganz persönlichen Version werden lässt!“. Lassen Sie sich von der Zeitlosigkeit der Musik verzaubern und seien Sie live dabei, wenn es wieder heißt: „Ladies and Gentlemen, please welcome live to the stage The 12 Tenors!“

Wann & Wo? The 12 Tenors

Wiener Stadthalle - Halle F

Mittwoch, 22.04.2026, 20:00 Uhr

THE BEST OF HANS ZIMMER IN CONCERT Großes Orchester, Solisten & Chor der Cinema Festival Symphonics

Künstlerische Leitung: Stephen Ellery

Mächtig. Schön. Atemberaubend. So lässt sich die Musik des zweifachen Oscar-Gewinners Hans Zimmer beschreiben. Seine berühmtesten Melodien, von der heldenhaften Power eines „Gladiator“ bis hin zu den tief berührenden Harmonien des „Der König der Löwen", vom melancholischen „Rain Man“ bis zum nervenaufreibenden „Inception“, demonstrieren eindrucksvoll Zimmers Gabe, die Zuhörer direkt ins Herz der Filmgeschichten zu führen. Zimmers Sinn für epische Erzählung und sein feines Gespür für die emotionale Tiefe jeder Szene haben ihm einen festen Platz in den Herzen von Musikliebhabern und Kinogängern gesichert. Seine Musik ist weit mehr als eine Ansammlung schöner Melodien – sie ist eine universelle Sprache, die berührt, inspiriert und verbindet. „The Best of Hans Zimmer in Concert“ ist eine Hommage an den meisterhaften Filmkomponisten, dessen Werk für Emotion und Gänsehaut steht. Das Ensemble aus Solisten, Chor und großem Orchester der Cinema Festival Symphonics interpretiert meisterhaft die Welt der unvergesslichen Kompositionen, die seit Jahren Kinosäle zum Beben und Herzen zum Klopfen bringen.

Von der imposanten Intensität der „Fluch der Karibik“ bis hin zur futuristischen Tonwelt von „Inception“ bieten das große Orchester, die Solisten und der Chor ein unverzichtbares Erlebnis für Fans der Filmmusik. Epik und dramatisch, wenn die ersten Noten von “The Dark Night” den Raum erfüllen. Spannung und Action durchströmen den Saal, wenn die kraftvollen Klänge von „Mission Impossible“ die Zuhörer in ihren Bann ziehen. Jeder Ton, der durch den Konzertsaal schwingt, lässt die Gäste in Welten der Filmmusik eintauchen. Die epischen und dramatischen Kompositionen werden durch eine atemberaubende Kulisse aus synchronisierten Leinwand-Animationen und Lichteffekten verstärkt. „The Best of Hans Zimmer in Concert“ ist ein einzigartiges Erlebnis voller gewaltiger Momente, die lange in Erinnerung bleiben. Ein echtes Spektakel, das die musikalischen Triumphe Hans Zimmers auf beeindruckende und leidenschaftliche Weise ins Rampenlicht rückt.