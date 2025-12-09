Verkühlt? Krank? 1450 anrufen statt abwarten!

Rücken beim Baumschmücken verdreht? Magen nach dem Festessen während der Feiertage verstimmt? Die hartnäckige Verkühlung wird einfach nicht besser? Besonders in der winterlichen Erkältungszeit häufen sich viele körperliche Beschwerden. Ab wann handelt es sich aber um eine echte Grippe, und wann sollte man zum Arzt? Eine normale Erkältung ist oft harmlos und geht von allein weg, eine echte Grippe (Influenza) ist allerdings ernster und braucht ärztliche Behandlung. 1450 hilft dabei, den Unterschied zu erkennen und richtig zu handeln. Genau dann, wenn viele Ordinationen rund um den Jahreswechsel geschlossen sind, ist die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 für Sie da. Sie sind mit allen Gesundheitsfragen bei 1450 richtig – auch wenn es Ihr Kind betrifft.

Eine Nummer für alle (Not-)Fälle Ein Anruf bei 1450 verschafft schnell Klarheit und Sicherheit: Im ausführlichen Telefongespräch schätzt das professionell geschulte Team aus diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen die Dringlichkeit Ihres Anliegens ein und informiert Sie über die nächsten sinnvollen Schritte. Per SMS erhalten Sie zusätzlich praktische Gesundheitstipps sowie Hinweise zu Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten von Arztpraxen und Apotheken in Ihrer Nähe – auch während der Feiertage – direkt auf Ihr Handy. Ist eine weitere medizinische Abklärung nötig, bucht 1450 für Sie einen Termin in einem nahegelegenen Primärversorgungszentrum oder bei Bedarf in einer der zahlreichen angebundenen Spitalsambulanzen in Wien.

