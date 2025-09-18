Werbung

Verein für Konsumentenrecht: Betriebskosten zurückholen bei Vertragsfehlern

Mietvertrag und Betriebskostenabrechnung in Österreich kostenlos vom Verein für Konsumentenrecht prüfen lassen – Rechte sichern, Rückzahlungen möglich.
18.09.25, 17:25

Viele Mieter in Österreich zahlen mehr als notwendig, ohne es zu merken. Ein OGH-Urteil (RIS: 10 Ob 54/24z) eröffnet Betroffenen neue Chancen: Betriebskosten können rückwirkend zurückgefordert werden, wenn die Vertragsklauseln unklar oder unzulässig sind. Der Verein für Konsumentenrecht nutzt dieses Urteil und bietet eine kostenlose, unabhängige Überprüfung von Mietverträgen und Betriebskostenabrechnungen – unkompliziert online, in Kooperation mit erfahrenen Rechtsanwälten.

Unzulässige Betriebskosten erkennen und Rückforderungen durchsetzen

Nur Kosten, die eindeutig vereinbart und gesetzlich zulässig sind, dürfen laut Mietrechtsgesetz auf Mieter verrechnet werden. Häufig finden sich jedoch auf Abrechnungen Positionen, die als Verwaltung, Reparatur oder Pauschale deklariert sind – obwohl sie eigentlich nicht umlegbar wären. Der Verein für Konsumentenrecht unterstützt Mieter dabei, solche Fehler zu identifizieren: Wer seine Betriebskostenabrechnung überprüfen lassen möchte, kann seine Unterlagen einreichen und erhält eine fundierte Einschätzung. Rückforderungen sind möglich, wenn das Mietverhältnis bereits vor bis zu drei Jahren beendet wurde. Bei laufenden Mietverträgen können unzulässige Betriebskosten ebenfalls zurückgefordert werden – vorausgesetzt, der Mietvertrag begann nach dem 1.1.1997.

Mietvertrag prüfen lassen

Verträge mit unklaren oder unvollständigen Regelungen zu Betriebskosten, Schönheitsreparaturen oder Befristungen können für Mieter zum Problem werden – oft erst Monate nach dem Einzug. Deshalb ist es ratsam, den Mietvertrag vor der Unterschrift von einer unabhängigen juristischen Stelle prüfen zu lassen, um teure Überraschungen zu vermeiden. Auch nach Vertragsabschluss können unzulässige Bestimmungen noch angefochten werden – etwa über Schlichtungsstellen oder Gerichte.

Mieterrechte bei Abrechnungen kennen und nutzen

Viele wissen nicht, dass sie laut Mietrecht ein Recht auf Einsicht in alle Originalbelege zur Betriebskostenabrechnung haben. Vermieter sind verpflichtet, die Zusammensetzung der Abrechnung nachvollziehbar und transparent darzulegen – nur so lässt sich prüfen, ob alle Posten auch tatsächlich zulässig sind. In der Praxis wird dieses Recht jedoch häufig nicht genutzt – sei es aus Unsicherheit oder schlicht aus Unwissen. 

Betriebskostenabrechnung kostenlos prüfen lassen

Der Verein für Konsumentenrecht macht es Mietern einfach, ihre Unterlagen prüfen zu lassen: Mietvertrag oder Betriebskostenabrechnung können unkompliziert hochgeladen werden. Ein spezialisiertes Team von erfahrenen Anwälten analysiert die Dokumente und gibt eine fundierte, unabhängige Einschätzung. Es entstehen weder Kosten noch Verpflichtungen. Wer wissen möchte, ob zu viel bezahlt wurde oder ob der Mietvertrag rechtlich bedenkliche Klauseln enthält, kann so schnell und sicher Klarheit gewinnen – und im besten Fall bares Geld zurückholen.

Weitere Informationen gibt es unter: www.konsumentenrecht.info.

