Verein für Konsumentenrecht: Betriebskosten zurückholen bei Vertragsfehlern

Unzulässige Betriebskosten erkennen und Rückforderungen durchsetzen

Nur Kosten, die eindeutig vereinbart und gesetzlich zulässig sind, dürfen laut Mietrechtsgesetz auf Mieter verrechnet werden. Häufig finden sich jedoch auf Abrechnungen Positionen, die als Verwaltung, Reparatur oder Pauschale deklariert sind – obwohl sie eigentlich nicht umlegbar wären. Der Verein für Konsumentenrecht unterstützt Mieter dabei, solche Fehler zu identifizieren: Wer seine Betriebskostenabrechnung überprüfen lassen möchte, kann seine Unterlagen einreichen und erhält eine fundierte Einschätzung. Rückforderungen sind möglich, wenn das Mietverhältnis bereits vor bis zu drei Jahren beendet wurde. Bei laufenden Mietverträgen können unzulässige Betriebskosten ebenfalls zurückgefordert werden – vorausgesetzt, der Mietvertrag begann nach dem 1.1.1997.