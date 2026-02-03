Valentinstag-Angebot: Luxus-Spa-Wochenende für Paare nahe Wien

Der Valentinstag muss nicht laut sein. Immer mehr Paare entscheiden sich bewusst gegen große Gesten und für etwas, das im Alltag oft fehlt: gemeinsame Zeit – ohne Termine, ohne Ablenkung, ohne Inszenierung. Nur wenige Autostunden von Wien entfernt liegt Hévíz, einer der traditionsreichsten Kurorte Ungarns. Neben dem bekannten Thermalsee entwickelt sich die Region zunehmend zu einem Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende aus Österreich. Maßgeblich dazu beigetragen hat das Le Primore Hotel & Spa, ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, das kurz nach seiner Eröffnung bereits eine Empfehlung im Michelin Guide erhielt.

Luxus im Le Primore: Qualität statt Überfluss Das Le Primore versteht Luxus nicht als Überfluss, sondern als Konsequenz. Die Architektur ist klar, die Räume großzügig, das Tempo bewusst entschleunigt. Wer hier ankommt, spürt schnell: Es geht nicht um Programmpunkte, sondern um Atmosphäre. Die Zimmer, Jacuzzi-Suiten und Penthouse-Einheiten sind auf Wahrnehmung ausgelegt. Materialien, Lichtführung und Proportionen schaffen eine Umgebung, in der Nähe entsteht, ohne forciert zu wirken. Rückzug und Wellness auf höchstem Niveau Neben dem weitläufigen Eden Spa mit Wasserlandschaften und drei separaten Saunawelten spielen der Private Spa und der orientalisch inspirierte Hamam eine zentrale Rolle. Diese exklusiven Bereiche ermöglichen ungestörte Zweisamkeit – fernab klassischer Wellnessroutinen. Paarbehandlungen, ruhige Rückzugszonen und dezente Details schaffen eine Form von Entspannung, die verbindet statt zu unterhalten.

„Genuss & Berührung": ein Wochenende für Zeit, Ruhe und Nähe.

Kulinarische Geschmackserlebnisse Ein wesentlicher Bestandteil des Aufenthalts ist die Gastronomie. Die Küche arbeitet mit saisonalen Zutaten, regionalen Produzenten und einer modernen, klaren Handschrift. Mehrgängige Gourmetmenüs wechseln mit leichteren, zeitgemäßen Gerichten – stets getragen von einer ruhigen Dramaturgie. Begleitet wird das kulinarische Angebot von einer sorgfältig kuratierten Weinkarte, die ausgewählte ungarische Spitzenweine ebenso umfasst wie internationale Klassiker. Elegante Weißweine, strukturierte Rotweine und fein abgestimmte Empfehlungen laden dazu ein, den Abend ohne Eile ausklingen zu lassen.

Regionale Zutaten und Spitzenweine aus Ungarn prägen die kulinarische Handschrift des Hauses. Fein abgestimmte Gourmetmenüs treffen auf erlesene Weine – so geht Genuss mit Haltung im Le Primore.