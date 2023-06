Urlaubsparadies: Premium-Resort lockt mit Luxusvillen & Infinity-Pools

Neue Luxusvillen mit beheizten Pools

Wollen Sie etwas Privatsphäre im puren Luxus genießen, sind die neuen Falkensteiner Luxury Villas eine gute Wahl: Insgesamt fünf Villen stehen Genießer:innen zur Verfügung, die ihren Urlaub voll auskosten möchten. Neben einem privaten Garten sowie einem beheizten Pool ist ein weiteres Highlight der Blick auf den atemberaubenden Archipel von Zadar. Zu den Serviceangeboten zählt unter anderem das Concierge Service mit maßgeschneiderten Angeboten.

Aber auch die Falkensteiner Residences Senia stehen den Luxusvillen in Sachen Glamour um nichts nach: Gäst:innen können hier zwischen verschieden großen Residences - entweder 40, 60, 80 oder 100 m2 - wählen. Die wunderschön angelegten Outdoor-Pools mit Sonnenliegen und -schirmen stehen exklusiv Senia Gäst:innen zur Verfügung. Auch Haustiere sind in den Villen sowie in den Residences erwünscht.