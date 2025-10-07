„Unser Talent heißt Vielfalt“ - Jobs mit Sinn beim Fond Soziales Wien

Über 90 Berufsgruppen bringen beim FSW ihre Kompetenzen ein - in den Bereichen Verwaltung, Soziales, Gesundheit, IT oder in der Kund:innenberatung. Pro Jahr profitieren rund 145.000 Wiener:innen von unseren Leistungen - ermöglicht durch den Einsatz von über 2.700 Mitarbeitenden und 170 Partnerorganisationen. Die Mitarbeitenden im FSW unterstützen mit Fingerspitzengefühl Menschen, die Pflege oder Betreuung benötigen, mit Behinderungen leben, in finanziellen Schwierigkeiten stecken, obdach- bzw. wohnungslos sind oder flüchten mussten.

Vielfältig sinnvoll

Jedes Anliegen ist individuell - und genau dafür sind unterschiedliche Kompetenzen und Persönlichkeiten gefragt. Das beste Ergebnis für die Kund:innen entsteht, wenn Fachwissen und Empathie zusammenwirken. Darum stehen beim FSW nicht nur verschiedene Berufe im Fokus, sondern auch die Menschen, die sie ausüben: Jene, die zuhören, beraten, begleiten, heilen oder Strukturen schaffen - sie alle machen Tag für Tag einen Job mit Sinn.

Vielfältig sicher

Der FSW bietet stabile Arbeitsplätze in einem sozialen Arbeitsumfeld, abgesichert durch einen eigenen Kollektivvertrag. Wir fördern persönliche Entwicklung durch Fort- und Weiterbildungen, stellen gesundheitsfördernde Angebote bereit und ermöglichen flexible Arbeitszeitmodelle.

Vielfältig sozial

Wer im FSW arbeitet, kann also langfristig planen - und trotzdem Neues ausprobieren. Sicherheit und Entwicklung schließen sich nicht aus, sie verstärken einander. Wir bieten ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, in dem verschiedene Denkweisen Platz haben, Zusammenhalt entsteht, Vertrauen wächst und Erfolge gemeinsam gefeiert werden.

„Unser Talent heißt Vielfalt“ ist eine Haltung, die uns antreibt. Entscheidend ist nicht, wo jemand startet, sondern wohin wir gemeinsam gehen. Vielfalt verbindet Sicherheit mit Sinn, Stabilität mit Entwicklung, Struktur mit Kreativität. Jede:r im FSW trägt dazu bei, soziale Sicherheit mit zu gestalten. Manche im direkten Kontakt mit Menschen, andere in strategischen oder technischen Rollen. Aber alle mit dem gleichen Ziel: Wien lebenswerter zu machen.

Jetzt Teil der Vielfalt werden: www.fsw.at/karriere