Zweites Leben als schwimmender Wald

Um die Freizeitbedürfnisse der wachsenden Bevölkerung zu befriedigen braucht es neue öffentliche Räume. Doch es geht um wesentlich mehr: Der neue Fish Tail Park reguliert das Regenwasser, bietet viel Lebensraum für Wildtiere und last but not least steht den Anwohnern – mitten in der neu geschaffenen Naturlandschaft – eine Reihe von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Fish Tail Park verleiht neuem Stadtteil einzigartige Identität

Gleichzeitig ist der Fish Tail Park der Startschuss und Katalysator für die Stadtplanung und Stadtentwicklung in der Umgebung. Denn er ist ein Parademodell für die Wiederherstellung von Lebensräumen und die Gestaltung städtischer Natur in Regionen, die dem Monsun- oder zumindest stark wechselhaftem Klima ausgesetzt sind. Sie leiden zumeist häufig unter Überschwemmungen.