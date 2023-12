Zurück ins Büro? Aber gern!

Das Team im Mittelpunkt

Edit Studios nahm sich der Herausforderung an. Für die Interior-Designer war klar: So wichtig Unternehmen und Marke auch immer sind, das wichtigste Gut sind die Mitarbeiter, die sie mit ihren Ideen zum Leben erwecken. Sie sind das wahre Asset und stehen im Mittelpunkt. Und damit man das auch gleich spürt und sieht, wurde der lokale Künstler Rory Doyle mit einem farbenprächtigen Wandgemälde beauftragt. Es zeigt im Treppenaufgang neben der Rezeption nicht – wie es andernorts so oft der Fall ist – das Firmenlogo. Vielmehr bildet es das Trulioo-Team in all seiner Diversität ab.