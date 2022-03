Zedern im 35. Stock

195 Wohnungen für 400 Menschen

In den 36 Stockwerken des Zedernturms sind 195 Wohnungen geplant, an die 400 Menschen sollen in Zukunft hinter der bewaldeten Fassade wohnen. Bei der Nutzung setzen Architekten und Developer auf eine gute Durchmischung. Neben ganzen Bürogeschossen soll es im grünen Hochhaus auch ein Fitnesscenter und ein Restaurant geben.

Zwar fehlt es derzeit noch an entsprechenden Langzeitstudien zu dieser Art Häuser, aber Messungen in den Mailänder Türmen sollen die positiven Auswirkungen bestätigen. Die Luftqualität in den Wohnungen sei für die Gegend deutlich besser. Zudem hätten sich in der grünen Fassade bereits Vögel eingenistet, die man in der italienischen Metropole schon lange nicht mehr gesehen hat.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen: Stefano Boeri Architects