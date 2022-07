Wunderbar recycelbar

Das von der Moringa GmbH entwickelte Pilotprojekt soll außerdem als erstes Wohnhochhaus Deutschlands nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip errichtet werden. Einen ähnlichen Plan verfolgt das C2C-Projekt Woodscraper in Wolfsburg, für das es allerdings noch keinen zeitlichen Umsetzungsplan gibt. Im Elbbrückenquartier ist das Moringa jedenfalls in guter Gesellschaft. In unmittelbarer Nähe wird gerade am Roots gebaut, Deutschlands höchstem Holz-Hochhaus.

Alles bleibt im Kreislauf

Cradle-to-Cradle bedeutet vereinfacht gesagt: Das Haus besteht aus gesunden Materialien, die entweder schon recycelt sind oder sich in Zukunft recyceln lassen. Dabei wird das Gebäude als Materiallager verstanden, das am Ende seiner Lebensdauer in die Materialkreisläufe übergeht und somit restlos wiederverwertet wird. Im Fall des Moringa sind 94 Prozent der verbauten Materialien entweder recycling-, upcycling- oder downcyclingfähig.