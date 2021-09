Wüstenblume zu vermieten!

Diese Perfektion führte schließlich auch zu einer Bauphase von insgesamt fünf Jahren. Dass die Bauherren so lange warten mussten, um ihre Villa als Hauptwohnsitz zu beziehen, störte sie jedoch nicht. „Wir genossen es, dass vor unseren Augen langsam ein Gesamtkunstwerk entsteht“, sagten sie einmal in einem Interview.

Zu viel der Perfektion

Dennoch: Inzwischen hat das Paar ihre außergewöhnliche Wüstenvilla verkauft. Der Grund dafür steckt nicht bloß sprichwörtlich, sondern buchstäblich in den so perfekten Details: Die Perfektion des Joshua Tree House wurde zunehmend zur Last! Das Gebäude vermochte sich schlichtweg nicht an den wechselnden Lebensstil seiner Bewohner anzupassen. Also wechselte Kelloggs architektonisches Meisterwerk schließlich um kolportierte drei Millionen Euro seinen Besitzer.

Joshua Tree House zu mieten!

In Anbetracht der großen Geschichte, die sich hinter dem Joshua Tree House verbirgt, eine durchaus traurige. Allerdings hat diese auch etwas Gutes: Die neuen Eigentümer entschieden sich, das spektakuläre Objekt gegen ebenso spektakuläres Entgelt zu vermieten! Wer also Lust und Geld hat, kann in der Wüstenblume eine Party feiern oder Urlaub machen – dazu bitte einfach diesem Link folgen. Wir wünschen schon einmal: Viel Spaß!

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Lance Gerber