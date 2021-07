Wohntürme aus Holz und Stroh

Bei ihrem Hochhaus-Prototypen aus Holz sprechen die Architekten daher von einem ressourcenpositiven Gebäude. Die Speicherung von CO₂ durch den Einsatz von Holz und Stroh ist größer, als der Ausstoß von CO₂, der in der Bauphase und beim Energiebedarf des Gebäudes entsteht. Der Entwurf für das Projekt Woodscraper stammt vom Architekturbüro Partner und Partner, das im Wettbewerb um das WoHo Berlin den zweiten Platz belegte.

Schluss mit 'take, make, waste'

Ein weiterer Nachhaltigkeitsaspekt von Woodscraper ist die angestrebte Kreislaufwirtschaft, auch bekannt unter dem Begriff Cradle to Cradle. „Das heutige lineare Wirtschaftsmodell 'take, make, waste' beruht auf großen Mengen billiger, leicht zugänglicher Materialien und Energie und ist ein Modell, das an seine physischen Grenzen stößt“, kritisiert die Ellen MacArthur Foundation, die sich für die konsequente Schließung von Rohstoffkreisläufen einsetzt.