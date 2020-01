Wohnen in der Postapokalypse

Der 21. November 2019 ist nicht nur der Tag, an dem Ridley Scotts Kultfilm „ Blade Runner“ (1982) beginnt. Es war auch der Tag, an dem Tesla seinen Cybertruck präsentierte. Wer hier an Zufall denkt, der irrt. Auch die Edelstahlkarosserie des futuristischen Nutzfahrzeugs ist eine Anlehnung an die fiktive Sci-Fi-Welt. Sie ist dem DeLorean DMC-12 aus der Film-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ (1985) nachempfunden. Damit war die Neigungsgruppe abgesteckt. Obwohl die Aktionäre vor so viel automobilem Retrofuturismus zurückschreckten und für einen temporären Börsensturz sorgten, war das Zielpublikum schnell gefunden. Über 250.000 Bestellungen wurden innerhalb einer Woche verbucht. Jetzt reichte ein russisches Architekturbüro mit dem Cyberhouse den optisch passenden Hausentwurf nach.