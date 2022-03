Wohnen im Haus aus Balkonen

Fassadenflächen im klassischen Sinn sucht man bei diesem Projekt vergeblich. Weil das Äußere des jüngst fertig gebauten Wohnblocks „The Grid“ rundum ausschließlich Balkone zeigt. Was originell aussieht, bringt den Nutzern der 68 großzügigen Wohnungen ein schönes Plus. Denn jedes Apartment hat dadurch – je nach Größe – mindestens einen eigenen Outdoor-Bereich. Doch nicht nur dies macht das „Haus aus Balkonen“ zu einem weiteren Aushängeschild für das niederländische Büro KCAP, das das außergewöhnliche Design entwickelt hat.

„The Grid“ lockt ins neue Viertel

„The Grid“ liegt im neuen Stadtviertel „Aan het IJ“ am IJ-Fluss in Amsterdam-Noord, gegenüber des Hauptbahnhofs. Die moderne Anlage ist Teil der Verwandlung des einstigen Industriegeländes Overhoeks in ein vielfältiges Wohn- und Arbeitsviertel. Was das „Haus aus Balkonen“ zu diesem Vorhaben beiträgt, kann sich sehen lassen. Denn es bietet alles, was sich in den vergangenen Jahren als essenziell für Wohn- und Lebensqualität erwiesen hat.