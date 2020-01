Wohnblöcke als Antidepressivum

Beispiele für das das PRO-Housing Konzept sind etwa die Wohnanlage „The Snail Apartments” in New York und der Pasichnyi-Wohnkomplex in Lemberg. Die 2019 fertig gestellten Snail Apartments – ein 10-stöckiges Gebäude in der Nähe der High Line (Metro Hudson Yards) – sind eine Kombination aus alt und zeitgenössisch: Ein Objekt mit alten Elementen und neuer, unverwechselbarer Architektur mit viel Glas. Mit dem Projekt in Lemberg wiederum wurde eine typische „Bettenburg” in ein gefälliges Wohngebiet mit einer sich rasch entwickelnden Infrastruktur verwandelt.