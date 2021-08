Wo New York zu New Work wird

Außenstehenden, also Nicht-Hamburgern, mag der Name vielleicht wie ein Marketing-Wortungetüm erscheinen. Er erschließt sich aber, wenn man Hammerbrooklyn genauer verortet – nämlich im Stadtteil Hammerbrook mit seinen vielen kleinen Elbkanälen, angrenzend an die Altstadt und die HafenCity.

Aus der Asche auferstanden

Hammerbrook gehört zum Bezirk Hamburg-Mitte und wurde 1943 von alliierten Flugstreitkräften in Schutt und Asche gebombt. Was nach Ende des Zweiten Weltkrieges lange Zeit brach liegengelassen wurde und praktisch unbewohnt war, verwandelte sich in den 1980er-Jahren unter dem Namen City Süd in einen aufstrebenden Bürostandort.

Tatsächlich geht es den Projektverantwortlichen mit dem Wortspiel aber um mehr: Der Name Hammerbrooklyn soll eine Brücke zwischen alter Welt – Hamburg – und der neuen mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten – New York – schlagen.

Kein Traum mehr

„Verbunden mit einem Gefühl von Aufbruch, Hoffnung, Zeitenwende“, heißt es auf der eigenen Homepage, könne kein anderer Name das ambitionierte Projekt zwischen Deichtorhallen und Großmarkt so punktgenau beschreiben: „An diesem Ort ist die Stadt der Zukunft nämlich kein Traum mehr, sondern bereits Realität. An diesem Ort wird nicht bloß fantasiert, sondern angepackt und umgesetzt.“