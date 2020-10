Wo man auf Müll abfährt

Dass es sich bei CopenHill um ein nicht alltägliches Bauwerk handelt, erkennt am schon bei einem oberflächlichen Blick: Das Objekt zeichnet sich durch seine keilförmige Form, das geneigte grüne Dach und die blockige Fassade aus 1,2 Meter hohen und 3,3 Meter breiten Aluminiumziegeln aus, die wie gigantische Ziegelsteine gestapelt sind. Sieht man nicht jeden Tag. Technisch spannend wird es dann im Inneren. Hier ist die Anlage mit den neuesten Technologien in der Abfallbehandlung und Energieerzeugung ausgestattet, die in der Lage sind, Abfall tatsächlich in saubere Energie zu erzeugen. Täglich beliefert das Kraftwerk nun bereits 150.000 Haushalte in Kopenhagen mit Strom und Fernwärme.

CopenHill mit Special Effects

Der echte Clou liegt aber natürlich in den „Special Effects“ von CopenHill. Das Kraftwerk wurde von BIG nämlich so konzipiert, dass es als öffentliches Naherholungsgebiet genutzt werden kann. Das fasst Mastermind Ingels so zusammen: "Als Kraftwerk ist CopenHill so sauber, dass wir seine Gebäudemasse ohne Gewissensbisse zur Grundlage des sozialen Lebens der Stadt machen konnten: Seine Fassade ist kletterbar. Das Dach ist begehbar. Und seine Hänge sind befahrbar.“

Es sei „ein kristallklares Beispiel für hedonistische Nachhaltigkeit – dass eine nachhaltige Stadt nicht nur besser für die Umwelt ist – sie ist auch angenehmer für das Leben ihrer Bürger", so der BIG-Boss weiter.