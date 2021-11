Wo Landepisten zu grünen Boulevards werden

Es ist eigentlich naheliegend: Dass bereits vorhandene Start- und Landebahnen die späteren Straßen eines entstehenden urbanen Zentrums werden. Schließlich lassen sich die Pisten leicht als Ausgangspunkt für künftige Verkehrs- und Lebensadern planen und nehmen.

Aber, so wie im kongolesischen Walikale, wo Straßenverkehr und Luftfahrzeuge sich die normalen Straßen teilen, ist es im Fall von Saratow, einer Stadt im europäischen Teil Russlands an der mittleren Wolga, nicht: Der internationale Flughafen Saratov-Tsentralny, mit einst vereinzelten Direktverbindungen ins Ausland sowie regelmäßigen Flügen in andere russische Metropolen, wurde bereits 2019 stillgelegt.