Wo Geschichte die Gegenwart berührt

Nicht weniger als 550 Jahre alt ist der historische Lobis-Hof nahe bei Bozen in Südtirol. Mit der Übernahme des Betriebs durch die neue Generation wurde auch ein neues Kapitel für das Ensemble aus altem Gasthof, Wohnhaus und klassischem Stadel geöffnet. An diesem Kapitel schrieb das Architekturbüro noa* mit, indem es dem Traditions-Familienhof das Aeon Hotel – mit viel Respekt der Natur gegenüber – zur Seite gestellt hat.

Die Lage: Ein Ort, an dem man fest am Boden steht und gleichzeitig das Gefühl hat, die Wolken berühren zu können, so heißt es bei noa* network of architecture. Inmitten saftiger Wiesen und uriger Wälder, traumhaft ruhig und auf 1.256 Metern Höhe, am Rittner Hochplateau.