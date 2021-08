Wo die Wolken hochgehen

Unsere Geschichte spielt nämlich nicht in Amsterdam, sondern vielmehr im chinesischen Shenzhen. Das dort beheimatete „Maritime Museum“ soll einen neuen Standort bekommen. Und zwar in der Longqi-Bucht der Halbinsel Dapeng. Also, Wasser wäre vorhanden. Doch die Lösung, die nun präsentiert wurde, geht in eine gänzlich andere Richtung.

88 Designteams aus 20 Ländern

Aber alles der Reihe nach. Das Projekt ist in seiner Dimension durchaus beachtlich. Das unterstreichen die Eckdaten des dafür ausgelobten Architekturwettbewerbs: 88 hochkarätige Designteams hatten sich mit insgesamt 170 Designbüros aus 20 Ländern dafür beworben. In einer finalen Phase wurden dann 15 Gruppen in die engere Auswahl genommen. Sie durften ihre Lösungen persönlich präsentieren, bis es hieß: The Winner is – traraaa – SANAA!

Zwei Hochkaräter in Aktion

Das japanische Architektur-Studio ist alles andere als unbekannt. Vor allem die beiden Chefs Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa genießen höchstes internationales Ansehen. „Wir konzentrieren uns auf die Essenz. Das ist das Wichtigste für uns. Und die Essenz eines Raumes ist nun mal weiß. Noch reduzierter geht es nicht, dann wäre unsere Architektur wahrscheinlich durchsichtig und unsichtbar“, sagen die beiden Pritzker-Preisträger über ihren architektonischen Weg.

Externe Beobachter sind da etwas präziser: SANAA baut im Stil des Minimalismus, hauptsächlich mit Sichtbeton, Stahl, Aluminium und Glas. Die Materialien bleiben meist unbehandelt, Anstriche gibt es ausschließlich in Weiß.