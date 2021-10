Wo die Maya wieder aufleben

Gerade was dieses eher weiche Material betrifft, bediente man sich einerseits einer alten Flechttechnik der Maya – und andererseits modernster Baumethoden. Die beiden Verantwortlichen beschreiben die Sache in ihrer Projektbeschreibung so: „Um die Außenhaut von Kan möglichst stabil errichten zu können, wurden die einzelnen Bambusverstrebungen nach alter Tradition miteinander verwoben. Um aber gleichzeitig die Tageslicht-Durchflutung und Querlüftungen zu optimieren, um die Innenraumtemperatur auf natürliche Art zu senken, bedienten wir uns einer biologischen thermischen Barriere.“

Grünzeug als Moskitoschutz

Das bedeutet konkret: Es wurden eigene Rankenpflanzen gesetzt, die an der Bambushaut emporklettern. Dies sorgt einerseits für eine natürliche Optik, gleichzeitig aber eben für eine stets um einige Grad kühlere Innen- als Außentemperatur. Zudem wirkt das dichte Blattwerk wie ein Moskitonetz.

Negative CO2-Bilanz

Doch diese Maßnahmen reichten den Architekten nicht aus, um ihr Ziel der Nachhaltigkeit als erreicht anzusehen. Vielmehr wollte man Kan am Ende mit einem negativen CO2-Fußabdruck versehen haben. Das gelang schließlich durch die Integration eines zentrales Energiesystems, das man eigens für Kan Tulum entwickelte.

„Bei diesem wird ein hoher Prozentsatz der Klimaanlagen durch mehr als 140 Photovoltaik-Zellen betrieben“, erklären die Designer. Und sie rechnen vor: Durch diese ausgeklügelte Technik werden jedes Jahr mehr als 80 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entnommen. Zitat: „Daraus ergib sich ein negativer Emissionseffekt, der weit über die Auswirkungen unserer Immobilien hinausgeht!“

Die kompromisslos natürliche Herangehensweise der Architekten hat die Auftraggeber von Kan jedenfalls begeistert. Weitere 18 Einheiten sollen nächstes Jahr in ähnlichem Stil errichtet werden. Außerdem eine unterirdische Weinhöhle, ein Amphitheater und ein Fitnessstudio. Seit wenigen Wochen können die im Baumhausstil erbauten Unterkünfte bezogen werden. Wer noch etwas Spielgeld übrig hat: Die kleinste Wohneinheit kostet 187.000 Euro. Doch der Großteil der errichteten Suiten ist so oder so pro Nacht buchbar. Und zwar 👉hier.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Kan Tulum