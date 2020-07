Wiens neuer Inselpark

Grünanlagen wurden in der Vergangenheit zu wenig mitgedacht.

Carla Lo, Landschaftsarchitektin

Hinzu kommt das Phänomen der Heat Islands. Auf stark versiegelten Flächen treten sogenannte Hitzeinseln auf, die bis zu 8-10 Grad höhere Temperaturen aufweisen als ihr Umland. Aus Mangel an freistehenden Flächen verlagert man die Bepflanzung in Metropolen daher immer öfter aufs Wasser, wie zuletzt auch bei den Copenhagen Islands. „Grünanlagen wurden in der Vergangenheit zu wenig mitgedacht“, kritisiert Lo. „Der Klimawandel ist schon lange bei uns angekommen, man hat einfach zu wenig Geld investiert, um die Folgen in den Städten abzufangen.“

Neue Bäume braucht die Stadt

Gewohnte Stadtbäume wie die Linde, die Esche oder die Kastanie werden zusehends aus unserem Stadtbild verschwinden. Sie können den extremen Klimaverhältnissen in der Stadt nicht mehr standhalten und werden anfällig für Schädlingsbefall und Austrocknung. Doch gerade in der Klimaerwärmung sei ein stabiler Pflanzenbestand wichtig, um das Mikroklima in den Städten zu verbessern, wie Lo betont.

Statt in ausgeklügelte Bewässerungsanlagen zu investieren, setzen wir auf eine angepasste Pflanzenverwendung.

Carla Lo, Landschaftsarchitektin

Daher werden vermehrt sogenannte Klimabäume gepflanzt, wie der Zürgelbaum, der Gingko, die Hopfenbuche oder – wie im Fall der Schwimmenden Gärten – resistente Ulmenarten. "Statt in ausgeklügelte Bewässerungsanlagen zu investieren, die eine kostspielige und nicht ressourcenschonende Lösung darstellen, setzen wir auf eine angepasste Pflanzenverwendung", erklärt Lo. In diesem Bereich sind großteils Low-Tech-Lösungen gefragt, die bei möglichst niedrigen Kosten und geringem Pflegeaufwand den Pflanzenbestand in den Städten langfristig sichern.