Wie wir nach der Pandemie leben werden

Social Distancing. Mund-Nasen-Schutz. Möglichst viel Lüften und am besten genau niemandem über den Weg laufen. Ja, die Corona-Schutzbestimmungen sind uns allen mehr als nur geläufig. Und sie führen zwangsläufig zu einer Vision, in der man allein auf einem Hof auf dem Land lebt. Und sicher nicht im Herzen einer Großstadt in einem spektakulären Wohnsilo.

Nicht so aber bei Ro Shroff. Der Partner und Senior-Vice-President von 3MIX, einem internationalen Architektur- und Planungsbüro mit Sitz in Shanghai, Seattle und Hongkong, ist vielmehr genau dieser Meinung: Wir werden im Stadtzentrum in einem Hochhaus leben!

Seattle 2030 als Anti-These

Das sagt der Mann aber nicht nur einfach so. Unter dem Titel „Seattle 2030“ hat er nun ein offizielles Konzept eines wirklich speziellen Hochhauses präsentiert, das aus seiner Sicht der ideale Post-Corona-Lebensraum sein wird.

Einprägsames Zitat des offenbar eher unkonventionell denkenden Experten: „Wenn die Pandemie vorbei ist und jeder aufhören kann, über einen Umzug nach Buxtehude nachzudenken, können wir vielleicht wieder mit dem einfallsreichen Geist in Kontakt treten. Mit der Idee, die das Leben in einer High-Tech-Stadt beflügelt.“ Das habe er eben getan.